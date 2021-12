Graça: Petrobras precisa de tempo para divulgar balanço

A presidente da Petrobras, Graça Foster, disse nesta segunda-feira, 17, que a empresa precisará de mais tempo para divulgar o resultado financeiro do terceiro trimestre deste ano. Em teleconferência com analistas do mercado, Graça afirmou que o tempo será usado no ajuste das demonstrações contábeis, já que delações feitas pelo ex-diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Yousseff "revelaram uma série de informações que podem impactar os dados financeiros".

Costa e Yousseff fizeram uma série de denúncias de casos de corrupção na Petrobras em audiência na Justiça do Paraná, no dia 8 de outubro. Além de citar a necessidade de ter mais tempo para os ajustes contábeis, Graça ressaltou que a empresa precisará dar continuidade à investigação dos dois escritórios de advocacia independentes.

