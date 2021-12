Governo teme falta de combustível no fim de ano

O Governo Federal está em alerta perante uma eventual falta de combustíveis no fim de ano e para enfrentar a possível contingência montou um plano de emergência.

O Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras e representantes da cadeia de produção e distribuição começaram a traçar o plano em outubro, de acordo com o jornal "Folha de S. Paulo".

A ampliação da capacidade de transporte e de armazenagem de combustíveis será a prioridade neste mês, afirmou ao jornal o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Antonio de Pádua Rodrigues, que participa das reuniões.

O consumo recorde de gasolina, que este ano passará dos 30 bilhões de litros; a falta de capacidade interna de produção de gasolina e etanol, o aumento da demanda em novembro e dezembro e problemas de transporte e armazenagem foram apontados como as causas de uma possível falta de combustíveis em curto prazo.

O aumento do consumo de gasolina obedeceu também à falta de oferta de etanol no mercado pela redução de produção do biocombustível, que, além disso, é misturado obrigatoriamente ao fóssil entre 20% e 25%.

Essa situação fez com que a Petrobras triplicasse até setembro a importação de gasolina, elevando a compra do combustível para 2,4 bilhões de litros e os cálculos para os próximos cinco anos são que 20% do consumo brasileiro seja abastecido por outros países, segundo cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura.

Pará, Amapá, Maranhão, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte são os Estados mais vulneráveis. Quase todo o combustível que abastece os consumidores desses locais chega pelo mar.

