Governo reduz projeção do PIB em 2020, de 2,4% para 2,1%

O governo federal reduziu, nesta quarta-feira, 11, a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,4% para 2,1%. De acordo com o Ministério da Economia, a redução se deu por causa do surto global do Covid-19 (novo coronavírus), que provocou a queda no nível de atividade das empresas. Apesar da redução, a projeção ainda é maior do que a do mercado.

Os analistas esperam que a economia brasileira cresça 1,99%, conforme dados divulgados pelo Banco Central (BC) na última segunda-feira, 9.

Para os anos seguintes, o governo manteve a projeção do PIB. Entre 2021 e 2024, a expectativa de crescimento é de 2,5%. A equipe econômica também reduziu a projeção de inflação para 2020: de 3,62% para 3,12%.

