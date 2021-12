Governo reduz imposto de importação sobre eletroeletrônicos e máquinas em 10%

O Ministério da Economia anunciou nesta quarta-feira, 17, que irá reduzir em 10% a alíquota do imposto de importação cobrado sobre eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos. Conforme a pasta, as tarifas de importação atualmente variam de zero a 16%.

De celulares a escavadeiras, a medida abrange todos os bens utilizados por todos os setores da economia. De acordo com informações do G1, a decisão, tomada pelo Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Camex), deve ser publicada no "Diário Oficial da União" desta quinta-feira,18, e começar a valer já na próxima semana.

A expectativa do governo é que a redução dos impostos leve a um aumento da produtividade no país e reduza o custo logístico de setores da construção civil, por meio da redução das alíquotas dos maquinários de trabalho.

