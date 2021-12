Governo reajusta tarifas de aeroportos públicos não concedidos

O governo federal reajustou os tetos das tarifas aeroportuárias cobradas pelos aeroportos públicos não concedidos. De acordo com portaria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência sofreram reajuste de 12,4079% e as de armazenagem e capatazia, 10,6729%.

Os porcentuais abrangem os reajustes tarifários de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e passarão a vigorar em 30 dias. Os valores reajustados poderão ser conhecidos no site da Anac, no Boletim de Pessoal e Serviço ou no canal legislação, informou a agência em publicação no Diário Oficial da União (DOU).

adblock ativo