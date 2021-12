Governo perde R$ 260 mi com greve dos caminheiros e estuda corte no orçamento

Com a previsão de perda de R$ 260 milhões nos cofres do estado no início do segundo semestre, decorrentes da greve dos caminhoneiros, o governo Rui Costa (PT) estuda promover cortes no orçamento 2018, o que pode ocorrer já no próximo mês de julho, afirmou com exclusividade para A Tarde o secretário da Fazenda, Manoel Vitório. O gestor apresentou o primeiro balanço fiscal do ano, nesta terça-feira, 19, na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador.

Vitório disse, ainda, que no cenário de baixa arrecadação que se projeta a partir do impacto negativo da greve, seria "muito imprudente" conceder reajuste linear aos servidores públicos em 2018 - um ano eleitoral, no qual o peso do funcionalismo é sentido nas urnas. Nos primeiros quatro meses do ano, o gasto com pessoal já ultrapassou o limite de alerta previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), justificou o secretário (leia adiante).

O montante de R$ 260 milhões que deixarão de ser arrecadados diz respeito às perdas com arrecadação própria e de repasses federais, consequência do impacto negativo da greve dos caminhoneiros. Somente de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) serão R$ 210 milhões a menor para o estado, os quais somam à perda de mais R$ 50 milhões de repasses da união, decorrentes da renúncia integral da Cide no diesel. As perdas atingiram todos os setores já que o transporte, no estado, acontece pelas rodovias.

Vitório disse que antes de bater o martelo pelo corte orçamentário o estado pode adotar outras medidas que apertem mais o cinto - segurando despesas e fechando o cerco a sonegadores - mas que, se for necessário, tomará "medidas mais duras", a partir do mês de julho, caso a tendência de baixa arrecadação seja mantida. As medidas ainda estão em estudo e o secretário preferiu não detalhar.

"A gente vai arrecadar neste mesmo mês menos do que a gente arrecadou ano passado, mais de uma centena de milhão a menos, uma perda gigante. Então, há uma preocupação nossa com isso. Já estou discutindo medidas". Perguntado sobre possibilidade de contingenciamento, Vitório disse que nada está descartado: "A gente discute possibilidades e não podemos descartar nada, inclusive contingenciamento. Tomaremos todas as providências que forem necessárias para o equilíbrio fiscal, pagamento e funcionamento regular do estado da Bahia".

Um provável contingenciamento, disse Vitório, seria feito de forma "cirúrgica", para causar um impacto menor na vida da população e preservar a saúde financeira do estado. "Hoje o estado tem condições de não fazer aqueles antigos contingenciamentos, que eram cortes lineares, atingindo a todo mundo. Hoje a gente tem o mapeamento de todos os contratos dentro do estado. E se a gente tiver que definir cortes, faremos cortes cirúrgicos". Áreas prioritárias como saúde, educação e segurança tendem a ser preservadas.

Uma das medidas já tomadas é apertar o cerco aos sonegadores sobretudo de ICMS que devem meio bilhão ao estado. "Nós estamos caminhando para meio bilhão de reais em débito declarados e não pagos e eu tenho focado muito nisso. O ICMS, eu tenho insistido nesse ponto, é um imposto que está na nota, vem descontado, o cidadão pagou quando ele comprou aquilo, na estrutura, no bojo do que ele pagou, está o ICMS, que não foi recolhido".

Servidores

Perguntado sobre a possibilidade de reajuste linear aos servidores este ano, cuja data-base foi 1º de janeiro mas até hoje não foi discutida, o secretário adiantou que esta é uma decisão do governador Rui Costa, mas que, na sua avaliação, seria "muito imprudente". Ele lembrou que Rui promoveu reajuste geral em 2015 e que, em 2017, houve reajustes para as polícias e profissionais da educação, além do destravamento das carreiras e chamamento de novos servidores públicos.

"Esse quadro levou a uma situação que, hoje, no primeiro quadrimestre já, nós ultrapassamos o limite de alerta, não estamos no prudencial, mas já passamos do alerta. Essas notícias da greve e com o que aconteceu na nossa arrecadação seria muito imprudente se pensar em algo nesse momento (...) Pior que não ter o reajuste é você não ter o salário na conta no final do mês".

De acordo com os números do balanço apresentado nesta terça, de janeiro a abril deste ano o estado chegou a 55,03% de percentual de gasto com pessoal em relação a Receita Corrente Líquida (RCL), ultrapassando o limite de alerta que é de 54%. O limite prudencial, o qual o estado não quer alcançar, é de 57%.

A diretora da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Marinalva Nunes, disse para A Tarde que a categoria quer discutir reajuste, mas entregou pauta emergencial ao governador, embora ainda não tenha obtido resposta. "Se eu fosse o governador, estava mirando os braços dos servidores, que são extensão da população e são bons cabos eleitorais. Fomos protagonista nas eleições de 2016 e seremos nesse ano também. Se ele conversar com a gente, vai entender".

A pauta emergencial dos servidores pede reposição salarial para quem tem o salário mínimo como vencimento básico, o reajuste para R$ 20 do tíquete-refeição - congelado em R$ 9 desde 2009, a alteração da data-base de 1º de janeiro para 1º de maio (dia do trabalhador).

