Governo não tem dinheiro para pagar 13º do Bolsa Família

Uma análise feita por técnicos do Congresso Nacional sobre o orçamento do programa Bolsa Família indica que o governo não tem recursos suficientes para pagar o 13º prometido pelo presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, uma nota técnica do Legislativo aponta a falta R$ 759 milhões para garantir o pagamento extra neste ano.

Para evitar que cerca de 4 milhões de beneficiários fiquem sem o benefício, o governo precisa suplementar o orçamento. O adicional do 13º foi anunciado em outubro por Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra.

O 13º foi implementado pelo presidente por meio de uma Medida Provisória, que tem validade de até 120 dias, período em que o Congresso deverá aprovar ou rejeitar a proposta.

A nota técnica elaborada pelo Legislativo é um instrumento que servirá de âncora informativa para os parlamentares que irão analisar a MP.

