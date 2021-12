Governo libera pagamento a beneficiários do Garantia Safra

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) publicou nesta quarta-feira, 12, duas portarias destinadas à liberação de recursos para o pagamento aos beneficiários do Garantia Safra. A primeira portaria atende a agricultores de alguns municípios de Alagoas, da Bahia, do Ceará, da Paraíba, do Piauí e do Rio Grande do Norte. O benefício é relativo à safra 2012-2013.



Os pagamentos serão realizados a partir do mês de março de 2014, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal.



A segunda portaria libera o valor adicional de R$ 155 por família, a serem pagos até o mês de abril e relativos também à safra 2012-2013. Serão atendidos agricultores de alguns municípios nos estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba e do Piauí.



Terão direito ao valor extra os agricultores que aderiram ao Garantia Safra e que já concluíram o pagamento das cinco parcelas, referente ao valor total de R$ 760, do benefício da referida safra.

adblock ativo