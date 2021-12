Governo diz que PAC vai executar 96,5% do orçamento previsto

Até o fim do ano, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) atingirá a marca de 96,5% de execução do orçamento previsto para o período 2011-2014. O percentual corresponde à execução de R$1,066 trilhão, de R$ 1,104 trilhão previstos para o período. O percentual foi apresentado hoje (11) no 11º balanço do programa.

"O PAC manteve investimentos que protegeram o Brasil dos efeitos da crise, responsável pela manutenção do emprego e da renda nos últimos quatro anos", disse a ministra do Planejamento, Miriam Belchior.

Em termos de ações concluídas, os seis eixos da segunda etapa do programa (PAC 2) desembolsaram R$ 796,4 bilhões, ou 99,7% do valor total previsto para execução até o fim de 2014.

O balanço é feito pela equipe do governo responsável pelo programa, liderada pelo Ministério do Planejamento.

