Governo deve aumentar tributos, diz economista

Apesar do esforço do governo para implementar o ajuste fiscal, em especial o corte de despesas, o governo não tem conseguido poupar recursos para pagamento da dívida pública (superávit primário). Com isso, além de rever a projeção da meta para 2015, fixada inicialmente em R$ 66 bilhões, o governo deve lançar mão do aumento de alguns tributos.



A previsão é do economista do Banco Santander, Rodolfo Margato, para quem essa pauta deve ganhar maior força nas discussões da equipe econômica, a partir do segundo semestre.



De acordo com Margato, os técnicos do governo já estão analisando a criação de novos tributos e, também, a elevação de alíquotas de alguns já existentes.



"A criação da tributação sobre grandes fortunas é um tema delicado, mas já vem sendo discutido pela área econômica. Também estaria na pauta a taxação sobre Letras de Crédito do Agronegócio, a LC e LCA, que atualmente são isentas de impostos", informa o executivo do Santander.



Quanto a uma nova CPMF, a Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, o economista avalia que não há muito espaço para o seu retorno. Em junho, o ministro da Fazenda Joaquim Levy também descartou o imposto.



Ao fazer uma análise para jornalistas do Grupo A TARDE da conjuntura macroeconômica brasileira, apontando oportunidades e desafios da economia num cenário de crise e retração, Rodolfo Margato disse que um eventual aumento na tributação terá impacto, de imediato, na atividade econômica e nas empresas.



A elevação da carga tributária, avalia o economista, tende a comprimir ainda mais as margens de ganho das empresas e a postergar decisões de investimento e ampliação de produção.



"É um choque adicional de custos. No primeiro semestre nós já percebemos a elevação no preço de uma série de itens administrados, caso da energia, que tem um impacto expressivo sobre os custos das indústrias e também para o orçamento das famílias", cita ele.



Melhora lenta



Rodolfo Margato faz, no geral, uma avaliação bastante negativa da atual conjuntura. A economia, afirma ele, continua mostrando sinais de deterioração, há piora da atividade produtiva, elevação da taxa de desemprego em torno de 7,5% ao final do ano, e previsão de uma taxa ainda mais elevada em 2016, e redução do PIB (Produto Interno Bruto) ao redor de 2% , disseminada em todas as regiões do País.



"Melhora lenta e gradual na economia só a partir do segundo semestre de 2016", prevê o economista do Banco Santander.

