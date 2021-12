Governo da Bahia negocia parceria com investidores chineses

O governador da Bahia, Rui Costa, e empresários das principais empresas de infraestrutura da China reuniram-se nesta quarta-feira, 26, em Brasília para tratar da parceria que o governo do estado está firmando com investidores daquele país. As negociações foram mantidas na residência oficial do embaixador Li Jinzhang, na capital federal, com os representantes da Crec10, Crec4, ERG, CCCC, Concremat Engenharia, China Minmetals e Bamin.

O governador apresentou aos investidores planos e projetos demonstrando por que a Bahia deve ser a porta de entrada dos investimentos chineses que estão em perspectiva de ser feitos no país. Os atrativos para as empresas chinesas são a finalização da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), construção do Porto Sul e a exploração do minério de ferro abundante no estado. Estes projetos integrarão um consórcio a ser formado pelas empresas interessadas.

"Estes projetos são fundamentais na área de infraestrutura. A viabilidade econômica de cada um depende do todo. Por isso, reafirmo o compromisso do governo da Bahia e o nosso total empenho para o sucesso desta parceria", afirmou Rui. O cronograma é apertado e o governo baiano quer definir prazo para cada etapa, assegurou o governador.

Interesse

O governador assegurou que estará na China em setembro e pretende documentar esta parceria, assinando termo de compromisso. "Que esses investimentos comecem pela Bahia, afinal foi lá que o Brasil nasceu" , destacou.

Os representantes das empresas chinesas reafirmaram o interesse na Bahia e querem iniciar as obras em breve. Para o embaixador chinês, a apresentação de Rui Costa foi estratégica. "Este projeto vai estimular o desenvolvimento e beneficiar o povo local", destacou Li Jinzhang. Também participaram do encontro os secretários de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, da Casa Civil, Bruno Dauster, e de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e o coordenador de obras estruturantes da Casa Civil, Eracy Lafuente.

adblock ativo