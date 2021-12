Governo cria grupo para estudar desoneração da cesta básica

A presidente Dilma Rousseff assinou decreto publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 18, que cria um grupo de trabalho para estudar a desoneração da cesta básica nacional, com prazo de entrega do estudo até o fim do ano.

Segundo o decreto, o grupo vai "propor a composição da Cesta Básica Nacional, elaborar estudo relativo à incidência de tributos federais e estaduais e formular proposta de desoneração tributária sobre seus itens".

O grupo será formado por representantes da Casa Civil, ministérios da Fazenda, Desenvolvimento Social e Saúde, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de Estados.

Representantes de outros órgãos ou entidades públicas e privadas também poderão ser convidados.

adblock ativo