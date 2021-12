Governo brasileiro quer conceder parques nacionais a estrangeiros

O governo brasileiro quer atrair investidores estrangeiros para o projeto de abrir seus parques nacionais para a concessão e exploração de empresas privadas. O assunto foi um dos temas tratados em Dongguan, na China, durante um evento que reuniu empresários e autoridades brasileiras e chinesas.

A ideia foi apresentada por Eduardo Maia, assessor especial do Ministério do Turismo e representante da pasta na evento. De acordo com Maia, os contratos de concessão exigirão a preservação do local, mas ele informou que o modelo de participação dos estrangeiros ainda não está fechado, pois o Ministério do Meio Ambiente precisa participar do debate. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

