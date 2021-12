Governo anuncia suspensão de 161 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Ministério da Saúde anunciaram, nesta quarta-feira, 14, a suspensão de 161 planos de saúde de 36 operadoras. Do total, 29 planos e 26 operadoras já haviam sido suspensos. Passaram a integrar a lista 132 planos e mais dez empresas.

Os dados fazem parte do nono ciclo de Monitoramento da Garantia de Atendimento. A proibição da venda de planos é resultado das reclamações de consumidores que tiveram prazos para consultas, exames e cirurgias descumpridos ou coberturas indevidamente negadas. No último ciclo, foram registradas 13.079 reclamações referentes a 513 operadoras.

De acordo com o levantamento, 21 operadoras saíram da lista de suspensão e 16 tiveram os serviços parcialmente reativados - o que beneficiou diretamente 1,3 milhão de consumidores que têm contratos com 82 planos de saúde. A lista completa dos planos suspensos segue abaixo e também está disponível no site da ANS.

O diretor-presidente da ANS, André Longo, lembrou que o monitoramento é feito a cada três meses, desde 2011, e resulta em medida cautelar e na suspensão dos planos que tiveram pior desempenho. A expectativa do governo é que 1,7 milhão de consumidores que contrataram os planos de saúde em questão devem ter problemas assistenciais sanados.

"As pessoas estão cada vez mais informadas sobre o processo de monitoramento", disse. "Elas estão se apropriando do direito de serem atendidas em momento oportuno", completou.

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, destacou que a ANS obteve 86,3% de resolução na mediação de conflitos entre os consumidores e as operadoras, sem a necessidade de abertura de processos administrativos.

"Ter o índice zero [de reclamação] passa a ser uma meta perseguida para quem quer uma imagem qualificada no mercado", disse. "A suspensão da venda obriga a operadora a continuar com suas estratégias de mercado e se qualificar", completou.

O Monitoramento da Garantia de Atendimento usa como base todas as reclamações referentes a problemas assistenciais que chegam aos canais da ANS, como rol de procedimentos, período de carência dos planos, rede de atendimento, reembolso e autorização para procedimentos.

As reclamações devem ser solucionadas pelas operadoras em até cinco dias úteis. O consumidor tem dez dias úteis para informar se o problema foi resolvido.

Veja a lista

ALLIANZ SAÚDE S/A

Registro ANS: 000515

Planos suspensos: 11 / Beneficiários: 170878

Registro Produto Quantidade de beneficiários 410188990 SPECIAL 10 30827 410190991 SUPERIEUR 10 27279 410197999 QUALITE 10 18573 410200992 QUALITE 40 4034 410204995 EXCELLENCE 10 3526 410205993 EXCELLENCE 20 8430 416016999 BASIC 10 40575 416017997 MAXI 10 13587 433370005 BASIC PME 10027 433374008 SUPERIEUR 20 PME 12875 433380002 EXCELLENCE 20 PME 1145

AMERON - ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLÓGICA DE RONDONIA S/A

Registro ANS: 321338

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 6889

Registro Produto Quantidade de beneficiários 456776085 COLETIVO POR ADESÃO PRATA 1 4186 456777083 COLETIVO POR ADESAO BRONZE 1 1761 456784086 PLANO PRATA 3 INDIVIDUAL/FAMILIAR 942

ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA

Registro ANS: 401846

Planos suspensos: 4 / Beneficiários: 19328

Registro Produto Quantidade de beneficiários 401070981 Master Basic 2012 412170998 GLOBAL PLENO 2844 412173992 GLOBAL PLENO 10632 448970045 PLANO GLOBAL PLENO ADESÃO 3840

ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS

Registro ANS: 340146

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 5291

Registro Produto Quantidade de beneficiários 466021118 LINE 5281 466625129 LINE CLASS 10

BIOVIDA SAÚDE LTDA

Registro ANS: 415111

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 62360

Registro Produto Quantidade de beneficiários 466365129 UNISIS I/F ENFERMARIA 15747 466366127 UNISIS I/F APARTAMENTO 5134 467068120 UNISIS CE ENFERMARIA 41479

CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

Registro ANS: 416339

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 10394

Registro Produto Quantidade de beneficiários 424642990 Equilíbrio Especial sem Obst 7503 468429130 Bem-Estar Especial com Obstetrícia Apartamento 2891

CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A

Registro ANS: 418072

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 62360

Registro Produto Quantidade de beneficiários 465102112 SAÚDE PRONTO-CO 4352 465103111 SAÚDE FUNDAMENTAL-CO 13004 465867111 ODONTO VITAL-PF 9665 466669121 SAÚDE VITAL COLETIVO-CO 7134 468731131 SAÚDE PRIMORDIAL - SP ENFERMARIA CO 286

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

Registro ANS: 363766

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 11856

Registro Produto Quantidade de beneficiários 434077009 MASTER 452E 1586 460295091 CAPIXABA AMIGO EXECUTIVO 2 4215 467377128 São Bernardo Total Empresarial Especial 6055

CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO

Registro ANS: 303623

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 48325

Registro Produto Quantidade de beneficiários 440263024 Gold - Enfermaria Ambulatorial/Hospitalar 7730 450225046 PREMIUM - Enfermaria - Amb. Hospitalar com Obstetricia 40595

CONMED SÃO LUIS - CONVÊNIOS MÉDICOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA

Registro ANS: 417483

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 3039

Registro Produto Quantidade de beneficiários 463244103 PREMIER S/OBST INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA 3031 463525106 PREMIER PLUS C.OBST COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO 8

COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS

Registro ANS: 384356

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 5571

Registro Produto Quantidade de beneficiários 461455101 130.1.20 CA 4233 461506109 134.1.22 CA 1338

ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Registro ANS: 414298

Planos suspensos: 1 / Beneficiários: 31484

Registro Produto Quantidade de beneficiários 400748994 Ecole Empresarial Básico 31484

ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA

Registro ANS: 395480

Planos suspensos: 1 / Beneficiários: 1770

Registro Produto Quantidade de beneficiários 462400109 PREMIUM 1770

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

Registro ANS: 346926

Planos suspensos: 6 / Beneficiários: 66789

Registro Produto Quantidade de beneficiários 466490126 ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL 39162 466492122 ASSEFAZ SAFIRA ENFERMARIA 6502 466493121 ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO 1845 466496125 ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO 3416 466497123 ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO 5622 466500127 ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO EMPRESARIAL 10242

GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A

Registro ANS: 325074

Planos suspensos: 10 / Beneficiários: 198366

Registro Produto Quantidade de beneficiários 400307991 Standard Global 47053 400308990 Special Global 28955 400309998 Executive Global 4372 400319995 Standard Global 22006 400320999 Special Global 39135 432844002 Plano Referência Special - PME 13477 432845001 Plano Executive - PME 2603 443019031 IDEAL RELATIVA ENFERMARIA 13450 459535091 STYLE 8857 459554098 CLASSIC - CE 18458

MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A

Registro ANS: 000477

Planos suspensos: 5 / Beneficiários: 142263

Registro Produto Quantidade de beneficiários 401393980 IDEAL 51380 401394988 BASICO 50156 401396984 PLENO I 18205 437004020 Pequena e Micro Empresa - Exclusivo Enfermaria 359 447449030 Empresarial - Essencial Enfermaria 22163

PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Registro ANS: 343463

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 22007

Registro Produto Quantidade de beneficiários 427159999 Plano Básico BA Co-Participação 16903 435240018 PLAMED STANDARD I COM CO-PARTICIPAÇÃO 1281 469053132 PLAMED PRATA EMPRESARIAL II C/P 3823

PRONTOMED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

Registro ANS: 403849

Planos suspensos: 1 / Beneficiários: 1744

Registro Produto Quantidade de beneficiários 414822993 ProntoMed Saúde 1744

SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE S/C LTDA

Registro ANS: 413194

Planos suspensos: 1 / Beneficiários: 13788

Registro Produto Quantidade de beneficiários 435791014 SANTARIS 13788

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

Registro ANS: 400190

Planos suspensos: 5 / Beneficiários: 49231

Registro Produto Quantidade de beneficiários 456407073 RUBI 17362 456478072 ESPECIAL 524 461071097 FÊNIX 1710 461072095 ORION 26675 469093131 Medical TOTAL 2960

SAÚDE MEDICOL S/A

Registro ANS: 309231

Planos suspensos: 4 / Beneficiários: 5534

Registro Produto Quantidade de beneficiários 401747981 BÁSICO 4272 457427083 Pleno 320 A 112 467794123 PLENO PLUS 320 (E) 363 467796120 MASTER PLUS 520 (A) 787

SB SAÚDE LTDA SOCIEDADE SIMPLES

Registro ANS: 360465

Planos suspensos: 1 / Beneficiários: 806

Registro Produto Quantidade de beneficiários 401802998 CSB BÁSICO 11 - ATEND. SÓ CLÍNICA SÃO BERNARDO/ENFERM. 806

SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA

Registro ANS: 338362

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 21819

Registro Produto Quantidade de beneficiários 434204006 PREMIUM BLUE GR - CA 6843 456389071 SAFIRA 8805 456492078 PREMIUM BLUE GR - CE 6171

SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Registro ANS: 410926

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 10885

Registro Produto Quantidade de beneficiários 453350040 STANDARD ENFERMARIA SEM OBSTETRICIA 7978 453351048 VIP APARTAMENTO SEM OBSTETRICIA 1458 467556128 Só Saúde Enfermaria sem Obstetrícia Empresarial 1449

TEMPO SAÚDE SEGURADORA S.A

Registro ANS: 000361

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 4591

Registro Produto Quantidade de beneficiários 409117995 AIG Saúde - Plano Master - Clube Médico 3227 466201126 Clássico SP/RJ - Enf (com copart) 1364

TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Registro ANS: 412759

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 71678

Registro Produto Quantidade de beneficiários 440466021 NORDESTE VIDA MAIS II ENFERMARIA 53979 440467020 NORDESTE VIDA MAIS I APARTAMENTO 3659 440468028 PLANO AMBULATORIAL 14040

UNIÃO HOSPITALAR OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA

Registro ANS: 413780

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 3272

Registro Produto Quantidade de beneficiários 436218017 UH VI - AMB + HOSP SEM OBST FRANQUIA QUARTO COLETIVO 296 442185030 UH VII - AMB + HOSPITALAR COM OBSTETRICIA QUARTO INDIVIDUAL 227 466191125 Plano UH Master 110 Coletivo por Adesão - Rede Básica I QC 2749

UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Registro ANS: 360449

Planos suspensos: 10 / Beneficiários: 42245

Registro Produto Quantidade de beneficiários 435397018 Uniflex Estadual - Apto 781 435399014 Uniflex Estadual - Apto co-participação 50% 2485 435409015 Uniflex Nacional 1679 435411017 Uniflex Nacional co-participação 50% 679 435413013 Uniflex Nacional - Apto co-participação 20% 2396 435414011 Uniflex Nacional - Apto co-participação 50% 2604 435415010 Uniflex Nacional 7712 435419012 Uniflex Nacional - Apto co-participação 20% 10937 436708011 Uniflex Regional 2699 450630048 UNIFLEX REGIONAL 50% CO-PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR 10273

UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 352543

Planos suspensos: 1 / Beneficiários: 624

Registro Produto Quantidade de beneficiários 409004997 UNIVIDA BÁSICO INDIVIDUAL AMBULAT.+ HOSPITALAR C/OBSTETRÍCIA 624

UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 327689

Planos suspensos: 7 / Beneficiários: 47271

Registro Produto Quantidade de beneficiários 406633992 univida básico plus I 6726 416052995 Univida Especial Coletivo Empresarial 6290 430309001 plano est.esp. amb.+hosp.+obst. co-participação 4050 430337007 Estadual Básico Plus Coletivo por Adesão 3689 460400098 Estadual Básico Plus Coletivo Empresarial 3490 704030990 Univida Especial Coletivo por Adesão 20244 704031998 Referência - Coletivo Empresarial 2782

UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

Registro ANS: 304051

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 8604

Registro Produto Quantidade de beneficiários 451412042 UNIPART APARTAMENTO 622 467301128 Coletivo Adesão Unimaster Enfermaria 7982

UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 301337

Planos suspensos: 35 / Beneficiários: 475909

Registro Produto Quantidade de beneficiários 401044992 MASTER 5416 401046999 PLENO 4888 433246006 UNIPLAN BÁSICO 5627 433247004 UNIPLAN PLENO 812 445901036 PADRÃO 19178 445902034 INTEGRAL 5236 445907035 REFERÊNCIA 1085 445908033 PADRÃO 5605 445916034 INTEGRAL 5712 445917032 SUPREMO 10691 455209061 Integral Uniplan Adesão 29713 455210065 Integral Uniplan Individual 3792 455211063 Padrão Uniplan Adesão 53078 455216064 Supremo Uniplan Individual 5915 455231068 Original Enfermaria Empresarial 34240 455232066 Original Enfermaria Individual 22801 455234062 Padrão Apartamento Empresarial 8741 455235061 Padrão Apartamento Individual 7951 455236069 Padrão Uniplan Empresarial 59550 455244060 Supremo Uniplan Empresarial 14214 459378092 Padrão Apartamento Uniplan Empresarial 20528 459389098 Padrão Apartamento Uniplan Adesão 8482 461082092 Padrão Enfermaria Uniplan Empresarial c/ Co-Participação 22824 461091091 Padrão Apartamento Uniplan Empresarial c/ Co-Participação 3362 461093098 Original Enfermaria Empresarial c/ Co-Participação 6096 467886129 Padrao Apartamento Plus Uniplan Empresarial 663 467976128 UP PRATA UNIPLAN INDIVIDUAL 4400 467980126 UP BRONZE APARTAMENTO INDIVIDUAL 5469 467981124 UP BRONZE ENFERMARIA INDIVIDUAL 16992 467990123 UP PLATINA I UNIPLAN INDIVIDUAL 1206 467991121 UP OURO UNIPLAN INDIVIDUAL 5693 467995124 UP BRONZE APARTAMENTO UNIPLAN ADESAO 2774 467998129 UP BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL 36778 701002998 PLENO 17341 701003996 MASTER 19056

UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Registro ANS: 337668

Planos suspensos: 3 / Beneficiários: 41938

Registro Produto Quantidade de beneficiários 703788991 UNIVIDA ESPECIAL PLUS 1 16323 703790992 UNIVIDA BASICO PLUS 1 13657 704574993 UNIMED CIDADE BASICO 11958

UNIMED/RS FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RS LTDA

Registro ANS: 367087

Planos suspensos: 2 / Beneficiários: 5763

Registro Produto Quantidade de beneficiários 460393091 UNIMÓDULO E GER1-AS 2700 467179121 Nacional Beta Prata 3063

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO

Registro ANS: 393321

Planos suspensos: 1 / Beneficiários: 2065

Registro Produto Quantidade de beneficiários 467678125 Unimed Beta 2 Dental PPE 2065

VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA

Registro ANS: 412791

Planos suspensos: 9 / Beneficiários: 63375

Registro Produto Quantidade de beneficiários 457591081 SAÚDE GLOBAL 30 8569 460038090 SAÚDE QP - 12 313 460040091 SAÚDE QP - 11 10156 460046091 SAÚDE GLOBAL 10 8818 460047099 SAUDE PE110 QC 9266 460051097 SAÚDE PE 11 QC 5734 460055090 SAÚDE PE 12 QC COPA 255 468021129 PREFERENCIAL I 9852 468023125 GLOBAL I 10412

adblock ativo