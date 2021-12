Governador renova convênio com Oi e Coelba

O governador Rui Costa assinou nesta terça-feira, 14, no Palácio Rio Branco, a renovação do Convênio de Manutenção do Fundo de Cultura do Estado da Bahia com as empresas Coelba e Oi, que vão investir, respectivamente, R$ 26 milhões e R$ 30,24 milhões em projetos culturais ao longo do ano de 2015. O fundo que completa 10 anos é um mecanismo de patrocínio cultural do governo, através das secretarias de Cultura e da Fazenda e a previsão é que a instância conte com R$ 42,5 milhões este ano.

O evento foi aberto por apresentações dos grupos "Circo e Nariz de Palhaço", "Ganhadeiras de Itapoan" e Orquestra Santo Antonio", todos beneficiados pelos editais do fundo. O governador Rui Costa explicou que parte do valor é repassado ao Fundo de Participação dos municípios e que o volume restante vem sendo aplicado em projeto elaborados por agentes culturais dos 27 territórios de identidade do estado. Estes são selecionados através de editais setoriais.

"O que vai trazer a paz para as ruas não é o investimento em segurança e sim em bons projetos culturais", disse Rui Costa.

O secretário de Cultura, Jorge Portugal, mostrou o crescimento do fundo ao longo dos anos. José Roberto Bezerra de Menezes, presidente da Coelba, destacou a parceria com a Bahia e disse que a empresa vai apoiar a 2ª etapa de reforma do Teatro Castro Alves.

Bayard Gontijo, presidente da Oi, explicou que a empresa investiu R$ 191,15 milhões no fundo ao longo dos 10 anos e que, no mesmo período, mantém um programa que apoiou 20 projetos culturais na Bahia.

adblock ativo