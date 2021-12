Golpe em hospitais: saiba quais cuidados tomar e o que fazer

Após o relato de um golpe aplicado contra familiares de pacientes de hospitais, fato que foi denunciado pelo Jornal A TARDE, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) divulgou uma alerta para população sobre esse tipo de crime.

O órgão orienta que os consumidores chequem a veracidade das informações antes de realizar qualquer tipo de pagamento. No golpe, os bandidos ligam para os familiares de pacientes fingindo ser funcionários do hospital onde o parente está internado. Eles alegam que precisam de dinheiro para realizar algum procedimento de urgência, que foi negado pelo plano de saúde.

Para esconder a fraude, eles fornecem dados do paciente, seu estado de saúde e até mesmo nome do médico. A vítima só descobre o golpe após depositar o dinheiro.

Portanto, o Idec recomenda que os consumidores liguem imediatamente para o hospital antes de fazer qualquer tipo de pagamento.

Vítima

Quem já caiu no golpe, pode pedir reparação dos prejuízos para o hospital e para o plano de saúde, principalmente se os bandidos tiveram acesso a informações pessoais do paciente e sobre a internação do mesmo.

O Idec explica que mesmo não descobrindo o responsável pelo vazamento, o hospital e a operadora do plano têm responsabilidade objetivo no caso. O Instituto recomende que a vítima procure o hospital e o plano inicialmente e caso não haja acordo, recorra a Justiça.

adblock ativo