Gol terá mais de 900 voos extras para a Bahia

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes disponibilizará mais de 900 voos extras no estado da Bahia durante a alta temporada de verão, com início na primeira semana de dezembro e término após o Carnaval. Serão oferecidos mais de 160 mil assentos adicionais, com novas opções de horários e rotas, facilitando o deslocamento dos passageiros em voos diretos.

Atualmente a companhia atua em três aeroportos do estado: Salvador, Porto Seguro e Ilhéus. Dentre as novidades estão as rotas exclusivas, sem escalas, com decolagens de 10 aeroportos distintos, para atender à demanda deste período. Entre as cidades estão: Viracopos (SP), Goiânia, Rio de Janeiro, Cuiabá, Confins (MG), Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu (PR). Cada um dessas bases recebeu voos para os destinos operado pela Gol no estado.

A capital da baiana terá também uma nova rota internacional que conectará os clientes que voarem Gol até a capital do Uruguai, Montevidéu, em voos sem escalas. Os trechos regulares de Salvador para Confins (BH), Brasília (DF), Natal (RN) e Fortaleza (CE) ganharam mais frequências durante a semana.

adblock ativo