Gol erra e vende passagem internacional a partir de R$ 55

Um erro no sistema de vendas fez a companhia Gol Linhas Aéreas vender passagens internacionais a partir de R$ 55 nesta quinta-feira, 15. O bilhete mais barato foi no trecho entre Rio de Janeiro e Montevidéu, no Uruguai, que saiu por R$ 55 ida e volta.

Passageiros também acharam promoções para viajar para os Estados Unidos, com bilhete para ir para Miami por R$ 210, Nova York por R$ 400, Orlando por R$ 260. Também foram comercializados lugares no avião para ir para Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile.

Os preços mais baratos foram resultados de um erro ao calcular a taxa de câmbio. A Gol confirmou o erro e disse que o problema foi solucionado, mas as passagens vendidas mais baratas são válidas e podem ser usadas sem acréscimo para os clientes.

