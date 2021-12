Globo Brasil formaliza implantação de fábrica na Bahia

Com a ampliação das atividades da italiana Enel Green Power, que já produz energia eólica no estado, e a implantação da Globo Brasil, a cadeia produtiva da energia solar se consolida na Bahia. O protocolo de intenções assinado pelo governador Rui Costa com a Enel, nesta quarta-feira, 14, prevê a implantação de outro parque de energia solar no município de Tabocas do Brejo Velho.

Já o documento assinado também nesta quarta com a Globo Brasil, primeira grande indústria de painéis solares do país, formalizou a implantação de uma fábrica de células voltaicas e, posteriormente, de painéis solares em Camaçari.

Juntos, os empreendimentos representam investimento de mais de R$ 600 milhões e devem gerar 650 empregos diretos. Para o superintendente de promoção de investimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Paulo Guimarães, os protocolos promovem dois benefícios.

"Primeiro porque teremos necessidade de formar mão de obra e segundo porque, como os parques serão implantados no semiárido, nós teremos geração de emprego e atividade econômica. Os parques pagam um valor ao proprietário, e um pequeno produtor que não conseguia tirar regularmente muito proveito da terra passa a ter uma renda fixa".

