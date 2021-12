Gigantes do varejo sofrem impacto de variáveis econômicas e sociais

Mesmo com uma forte economia de consumo, as grandes do varejo continuam atravessando tempos difíceis. Apenas neste início de ano, mais de 1.200 fechamentos foram anunciados, entre elas 125 lojas da Macy’s. Em 2019, mais de nove mil lojas fecharam as portas.

Segundo reportagem da Revista Exame, além do e-commerce, que prospera enquanto as lojas físicas passam por dificuldades, três grandes forças econômicas tiveram um impacto ainda maior: grandes cadeias de lojas, desigualdade de renda e serviços em vez de coisas.

Ainda de acordo com a publicação, os problemas do setor são particularmente preocupantes devido à força do consumidor norte-americano, já que, a cada década, eles gastam proporcionalmente menos renda em coisas de shopping centers, e mais em serviços, como educação e entretenimento.

