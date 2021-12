Gigante varejista H&M tira do ar propaganda considerada racista

Após acusação de racismo, a gigante varejista Hennes et Mauritz (H&M) se desculpou por ter "ofendido clientes" e anunciou a retirada da propaganda do ar : uma criança negra, com cerca de oito anos, usa um moletom escrito "coolest monkey in the jungle" (o macaco mais legal da floresta). Já a criança branca, que também integrava a peça, usava uma blusa escrito "jungle survival expert" (especialista em sobrevivência selvagem).

A modelo e blogueira de moda britânica Stephanie Yeboah reagiu ao post com indignação no Twitter e seu post foi replicado por mais de 16 mil pessoas. "Quem teve a ideia na @hm de por este doce menino negro com um moletom que diz 'O macaco mais legal da selva'?", indignou-se no Twitter. "É repugnante...", acrescentou.

Usuários do Twitter descreveram a imagem publicitária do grupo suíço como inapropriada e ofensiva. O colunista do New York Times, Charles Blow, também se manifestou nas redes sociais: "@hm, você perdeu a cabeça?!?!?". Por outro lado, alguns defendem que foi um "erro inocente".

“Limpo e branco”

Outros famosos também se pronunciaram. O rapper e produtor Diddy postou a foto refeita, onde o garoto usa uma coroa com o slogam trocado por "o rei mais legal do mundo". Já o jogador de futebol americano Romelu Lukaku, postou a foto com a frase "preto é lindo". O jogador de basquete LeBron James substituiu o slogan também com uma coroa escrito "O rei do mundo".

A assessoria da marca mandou uma nota oficial à imprensa, desculpando-se pela foto e afirmando que se arrepende da estampa divulgada. "Nós removemos a imagem de todos os nossos canais e o moletom não está mais a venda nas nossas lojas", disse a H&M.

Em 2014, a marca de roupa espanhola Zara também retirou uma peça do mercado após acusação de antissemitismo. A camiseta infantil de listras com uma estrela amarela bordada possuía uma semelhança com os uniformes dos judeus nos campos de concentração nazistas.

No ano passado, o caso da marca Dove, do grupo Unilever, também gerou repercussão negativa. A marca se desculpou pela publicidade também considerada racista. O anúncio mostrava uma mulher negra que, ao tirar a camiseta, se transformava em uma mulher branca e ruiva. Alguns usuários das redes sociais se mostraram indignados e concordaram que, ao se colocar a mulher negra no início da propaganda, há uma associação da pele negra ao "sujo", mas que fica "limpo e branco" depois de usar o sabonete.

The weekend

Para a estudante de jornalismo Beatriz Pedroso Fleira, de 21 anos, as propagandas minimizam os efeitos do racismo: "Como uma criança, ao ser chamada de macaca na escola, vai reagir? ", comenta. A falta de representatividade prejudica milhões de pessoas todos os dias."

O cantor The Weeknd disse estar “envergonhado” e “profundamente ofendido” com a peça divulgada pela varejista de moda. “Acordei esta manhã chocado e envergonhado com essa foto. Estou profundamente ofendido e não trabalharei com a H&M nunca mais”, escreveu The Weeknd em sua conta no Twitter. Ambos já trabalharam juntos no passado. Em 2017, a empresa lançou uma linha de roupas em parceria com o cantor, que anunciou a rescisão de contrato com a marca. O artista canadense lançou uma coleção inteira com a H&M. The Weeknd já havia estrelado comerciais na Tommy Hilfiger e Alexander Wang, com ganhos estimados em US$ 20 milhões em 2017.

*Colaborou Eric Ulbrich

adblock ativo