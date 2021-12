Gestão feminina é tema de discussões no 25º Fórum B[+]

Com o aumento do interesse das companhias em apostar cada vez mais em talentos, cresce as perspectivas para que as mulheres possam avançar na ocupação de cargos de liderança nas empresas. "Não que elas sejam naturalmente mais talentosas ou qualificadas que os homens, mas é que os dados atuais apontam que em 93% dos 75 países pesquisados, as mulheres são a grande maioria nos cursos de pós-graduação", diz Ana Malvestio, sócia e líder de diversidade e inclusão na empresa de auditoria e consultoria PwC,

Ana participou nesta terça-feira, 19, do 25º Fórum B[+], promovido pelo grupo de mesmo nome, em Salvador. Ela apresentou os dados mais recentes de pesquisa feita pela empresa sobre a chamada geração do milênio (nascidas entre 1980 e 1995).

Recursos humanos



O levantamento da PwC aponta para "uma luz no fim do túnel", diante da atual crise de gênero na liderança corporativa brasileira: dentre os mais altos executivos do país, menos de 5% são mulheres. Mais: a maior parte das mulheres em cargo de liderança no Brasil está atuando na área de recursos humanos, com rara presença em cargos estratégicos, como nas áreas de engenharia, por exemplo.

"Hoje, por outro lado, as principais empresas do mundo já começam a atentar mais para a questão, pois além de se preocuparem mais com a carreira e qualificação, as mulheres apresentam um perfil de atuação mais sensível, que pode ser somado ao pragmatismo masculino nas empresas, gerando, efetivamente, melhores resultados", disse

A gestão feminina foi o tema da edição do evento, que teve também como palestrante a secretária estadual de Política para as Mulheres, Olívia Santana. Ela ressaltou o preconceito histórico enfrentado pelas mulheres "Embora tenha crescido a presença das mulheres em postos de comando, a realidade é que apenas 5% dos conselhos administrativos das empresas são compostos por mulheres".

