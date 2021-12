Gerdau demite cerca de 120 funcionários em Simões Filho

O grupo siderúrgico Gerdau demitiu cerca 120 funcionários da sede da empresa em Simões Filho (Região Metropolitana de Salvador), na manhã desta sexta-feira, 4. De acordo com sindicato dos Metalúrgicos, as demissões ocorreram para redução de custos, diante da grave crise econômica no país.

Ciente das grandes possibilidades de demissões, o sindicato tinha feito um acordo com a empresa e garantiu alguns benefícios para os demitidos, como plano de saúde por mais três meses após o desligamento e continuação de cursos direcionados às atividades e funções (lay off) até conclusão e com o auxílio vale-transporte.

Cerca de 100 funcionários continuam com os serviços na empresa.

