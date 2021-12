Geraldo Lopes destaca força da Fundação José Carvalho

Maior fabricante de ferro-ligas do Brasil e a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas - utilizado na fabricação de aço inoxidável -, a Ferbasa é uma das 10 maiores empresas baianas e está entre as 500 maiores do país. Fundada em 1951 na Bahia, é a única companhia do Brasil que tem uma fundação como sócia majoritária. Criada em 1975, a Fundação José Carvalho, que leva o nome do pai do fundador da Ferbasa, o engenheiro José Corgosinho de Carvalho Filho, beneficia sete mil crianças e adolescentes ao ano por meio de projetos de educação. Para o atual presidente da Ferbasa, Geraldo Lopes, esse tem sido o maior feito da história da empresa. Conterrâneo de Carvalho, também graduado em engenharia pela mesma universidade, o executivo tem 37 dos seus 58 anos dedicados à Ferbasa. Lopes foi responsável por mudanças importantes na governança da companhia, desde que o fundador se afastou do cargo, em 2008. Com atuação nas áreas de mineração, metalurgia e reflorestamento e faturamento, em 2013, de R$ 975,9 milhões, a Ferbasa tem planos de diversificar os negócios. Isto é, se a perspectiva de aumento do preço da energia elétrica, a partir de 2015, que assombra a indústria baiana, não se concretizar. Na continuação da série de entrevistas com grandes empresários baianos, o presidente da Ferbasa fala sobre a convivência com José Carvalho Filho, a crise energética e a falta de incentivo à indústria no país.



O senhor construiu toda a sua experiência profissional na Ferbasa. Quais são as vantagens e desvantagens?

Eu diria que são poucas as desvantagens. Um dos problemas que a gente vê em qualquer administração é a continuidade. A administração pública é um exemplo negativo disso. Essa continuidade administrativa da empresa é uma característica da Ferbasa. Acho que pelo contato que nós tivemos com os japoneses - e essa cultura existia e ainda existe no Japão e é algo que o doutor Carvalho (José Corgosinho de Carvalho Filho, fundador da empresa) preservava muito. É claro que existem desvantagens, como deixar de conhecer algumas políticas. Mas hoje, com os contatos que se tem extra empresa, é possível ver o que as outras estão fazendo em termos de inovação e copiar. Então, há vantagens em conhecer todos os processos, as pessoas, para a continuidade dos valores da companhia. A própria tecnologia é mais preservada quando há essa continuidade administrativa.



Nesses 37 anos, quais foram as principais mudanças?

Houve uma evolução enorme, tanto na tecnologia quanto no porte da empresa, no faturamento, em tudo. Foi uma mudança muito radical. Uma que praticamente aconteceu nessa época em que entrei na empresa, em 1975, foi a doação que o doutor Carvalho fez. Quer dizer, ele tinha grande parte das ações da Ferbasa (94%) e as doou para uma fundação. Esse foi o grande diferencial de lá para cá. A Ferbasa cresceu muito. O nosso maior orgulho, a coisa que mais nos torna diferente, é o trabalho da fundação.



De onde veio a ideia de dar o controle da empresa à Fundação José Carvalho?

O doutor Carvalho sempre disse que a fundação é uma retribuição ao que o país deu a ele. Ele veio de uma família pobre de Minas Gerais e, através da educação, chegou aonde chegou. E, de certa forma, digo que não foi por acaso que fui parar na Ferbasa. Vim de uma família de 10 filhos vivos e cheguei aqui através da educação. Mas, voltando ao doutor Carvalho, era uma pessoa visionária. Alguém que funda uma empresa com 29 anos... Qualquer um que ganhe dinheiro com 29 anos vai dizer: "Pô, vou curtir a vida. Em vez de montar a empresa, vou colocar na poupança, vou ter o meu futuro garantido para o resto da vida. Por que colocar o dinheiro em uma empresa, que pode falir?". Primeiro, ele ganhou dinheiro em Brasília. Era um pequeno empreiteiro que terceirizava as obras das grandes empreiteiras. Com esse dinheiro ele pôde criar a Ferbasa. Iniciou primeiro com a mineração e depois com a metalurgia. Quer dizer, uma pessoa que monta uma empresa com 29 anos e doa a empresa para uma fundação aos 44 anos é uma pessoa diferenciada.



Que lembranças o senhor guarda dessa convivência?

Ele é um intelectual com uma simplicidade cativante. Diria que isso se impregnou na cultura da companhia. Um visionário sem vaidades. Eu sempre comento que se todo o dinheiro que ele investiu em educação tivesse investido na expansão da empresa, com certeza, ele e a Ferbasa seriam maiores. Mas dedicou isso à educação. Ele fez isso em 1975. Hoje se fala muito em sustentabilidade. É uma obrigação. Naquela época, não. Doutor Carvalho foi inovador em muitas coisas. A Ferbasa foi a primeira empresa a colocar no estatuto a participação dos funcionários nos lucros, por exemplo. Ele percebia, já naquela época, que a única maneira de mudar o país é a educação. Haja vista o que aconteceu com a Coreia e o Japão. Então ele percebeu que a maneira de potencializar a ação dele no país era através da educação. Ele usava uma frase interessante: "Não basta você dar, tem que dar-se". Dar é fácil. Está sobrando. Mais do que doar, doou a vida dele para a educação. Diria que depois que fez a fundação, o sentido da vida dele não era mais a Ferbasa, que se tornou um meio para isso. Ele fez vários projetos, e conseguiu que esses modelos fossem copiados pelos estados.



Nesses cinco anos à frente da companhia, o que mudou?

Nós trabalhamos, nesse período, principalmente na melhoria da governança. Com a presença de doutor Carvalho, nós nos acomodávamos. Ele era o dono, o líder, o chefe, era tudo. Com o afastamento dele, tivemos que administrar a empresa por nós mesmos. Tivemos que desenvolver essas lideranças internamente. De lá para cá, eu diria que houve mudanças radicais na Ferbasa, na governança, em porte - de 2008 para cá - e pudemos nos aprimorar muito em tecnologia, principalmente na parte de mineração e florestas. Trabalhamos muito na redução de custos, pela dificuldade que vimos enfrentando, não só a Ferbasa, mas todo o setor siderúrgico, desde 2009. Falo do setor siderúrgico, que é um dos que sofreram mais, mas toda a indústria tem sofrido. Apesar disso, a gente vem mantendo um crescimento de 11% ao ano de 2009 para cá, em toneladas produzidas, e um crescimento de 15% em faturamento. O que nos coloca, dentro desse cenário ruim, como destaque.



A economia brasileira está estagnada. Quais são as perspectivas para a Ferbasa nesse cenário?

Todo o nosso cenário passa por uma boa solução para o problema da energia elétrica aqui no Brasil, no Nordeste. Mas o problema de energia elétrica não é privilégio nosso. A gente sabe que o país está passando por uma crise de energia elétrica e isso tem reflexo nas empresas eletrointensivas. O fato é que essa incerteza tem bloqueado alguns planos de investimento que estávamos estudando. Chegamos a apresentar no governo o anteprojeto para uma fábrica de silício metálico e a gente recuou dadas as incertezas com energia elétrica. Então, o nosso contrato (com a Chesf) encerra em junho de 2015. A Ferbasa, junto com outras empresas aqui na Bahia, tem atuado no sentido de conseguir apoio político para a renovação desse contrato. Um primeiro grupo e eu já tivemos contato com o governador e com o secretário de Indústria e Comércio, e a gente acredita que vai ter alguma solução. Porque 70% do consumo dessas empresas no Nordeste está na Bahia, o maior impacto está na Bahia. É preciso dizer que, para renovar esse contrato, tem que ter uma mudança de lei, tem que ter um apoio político. Essas empresas geram 145 mil empregos diretos e indiretos e R$ 16 bilhões na cadeia produtiva. Então é muito, 27% do PIB industrial do Nordeste onde elas atuam, em Pernambuco, Alagoas e Bahia. O impacto será muito grande se houver problemas com essas empresas. Nosso contrato encerra-se em junho de 2015. Então temos um segundo semestre no qual, provavelmente, a situação vai estar crítica. Se não conseguirmos renovar o contrato, fatalmente teremos que reduzir a produção.



Há alguma estimativa de quanto seria essa redução?

Temos, mas prefiro não externar. Isso tem impactos e cria incertezas. Já estamos traçando os nossos planos e, evidentemente, já estamos contando que vamos conseguir renovar os contratos, dada a importância dessas empresas e esse nível do preço que está no mercado livre. Hoje, os preços de mercado são uma coisa absurda, oito vezes mais caro. É impossível operar com esse preço.



Qual é a participação da energia nos custos de produção?

Varia, mas, em média, em torno de 30% dos custos, então se você multiplicar por oito... É inviável! Qualquer uma dessas empresas, com esse nível de energia, é impossível funcionar.



Além da energia elétrica, que gargalos atrapalham a indústria baiana?

Quase que são só gargalos. Veja bem: transporte. Há coisas absurdas, não tem outra palavra para definir. A gente vende 10 mil toneladas de ferro-cromo para a Aperam, a 1,5 mil km daqui. Tudo isso vai de caminhão, tendo ferrovia dentro da Ferbasa e ferrovia dentro da Aperam. Existem trilhos que unem a Ferbasa à Aperam, e não se consegue viabilizar porque ali é muito velho e muito lento. A gente perde muito material - e não são 10 toneladas, mas 500 mil toneladas - para o Rio Grande do Sul; vai no caminhão. A gente está aqui do lado do porto e não se viabiliza o transporte marítimo. É mais fácil para o nosso concorrente da África do Sul colocar o produto, em termos de logística, no Rio Grande do Sul, que a gente aqui. Vem de navio, é só atravessar o oceano Atlântico. A logística do país e da Bahia, os portos, principalmente aqui na Bahia, deixam muito a desejar. Já pagamos muita demurrage - aquela multa paga quando o navio fica esperando. Cada dia de um navio daqueles custa de US$ 20 mil a US$ 50 mil. Estradas, portos e ferrovias, principalmente, o estado precisa ter. Estamos passando por um teste de estresse. Várias empresas estão passando por isso, não é só a Ferbasa. Há a valorização da mão de obra, subindo muito acima da inflação. No nosso caso, em que 100% do nosso produto concorre com o mercado externo, e o dólar é a nossa referência, vemos o dólar caindo e os custos aumentando em real, além da inflação. Como se não bastasse isso, a infraestrutura está piorando, não se fez nenhum investimento em ferrovias, em portos muito pouco foi feito, isso sem falar na energia. Então, o país não fez nada para melhorar a competitividade da indústria e, em contrapartida, estamos tendo um aumento nos custos.



Há três anos, a Ferbasa aumentou a produção apostando no aumento do consumo de aço inox no Brasil. A expectativa se concretizou?

Estamos crescendo um pouco mais do que a projeção daquela época. Mas poderia ser muito mais. O que está acontecendo? O Brasil era um grande exportador de inox, exportava 50% da produção. O país vem reduzindo a exportação e importando. Quer dizer, nós poderíamos estar vendendo muito mais material se o Brasil tivesse continuado exportando. Hoje, já importa grande parte do consumo, que vem crescendo, mas a produção não o acompanha. Isso é lamentável no caso do inox, que tem tudo a ver com a Bahia. Mas isso é muito interessante saber: o estado da Bahia produz toda a matéria-prima do inox: níquel, ferro e cromo. É a única região das Américas que tem essa confluência. No entanto, a nossa produção de inox vem praticamente estagnada, porque, em vez de continuar exportando, parou para atender o mercado interno. Há a perda de competitividade da indústria. É triste. O Brasil exporta matéria-prima e depois importa o produto, gerando emprego lá fora.

adblock ativo