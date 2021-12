'Gato' de energia causa prejuízo de R$ 588 milhões à Coelba

Em 2014, a quantidade de energia consumida de forma irregular por conta de "gatos" de energia (ligações irregulares), na Bahia, foi de 937 GWh (gigawatt/hora), de acordo com dados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), apresentados na manhã desta quarta-feira, 15, em coletiva de imprensa realizada na sede do órgão, em Narandiba, em Salvador.

O número equivale ao consumo dos municípios de Camaçari, na região metropolitana, e Brumado (a 654 quilômetros de Salvador) juntos, por um ano. Somado à energia perdida em 2013 (1.717 GWh), o número seria suficiente para atender durante cinco meses ao consumo total da capital baiana. Toda esta energia consumida irregularmente neste período (2013 e 2014) gerou uma perda de receita de R$ 588 milhões para a Coelba.

Dentre os municípios do estado, Salvador e a região metropolitana foram responsáveis pelo maior número de perdas de receita no ano passado: R$ 114,5 milhões. Neste ano, em toda a Bahia, as perdas já estão na ordem de 375 GWh, o equivalente a pouco mais de um mês de consumo de energia de Salvador e um prejuízo de R$ 145,2 milhões para a concessionária.

De acordo com o superintendente responsável por perdas da Coelba, Márcio Caires, além de prejuízos financeiros, os "gatos" impactam diretamente na sociedade por conta de questões como segurança, qualidade do fornecimento de energia e preço da tarifa. Ele lembra, também, que o "gato" de energia é crime estabelecido no artigo 155 do Código Penal, com pena prevista até quatro anos de prisão.

Denúncias de fraudes podem ser realizadas nas agências, rede Coelba Serviços ou no site www.coelba.com.br.

Campanha

Durante a coletiva, foi lançada a nova campanha publicitária "Fazer Gato é Sofrência", contra as fraudes de energia elétrica. As peças, que têm o cantor Pablo como garoto-propaganda, foram idealizadas pela Agência Propeg e passam a ser veiculadas na capital e algumas cidades do interior a partir desta quarta.

Veja o vídeo da campanha em primeira mão:





