Gasto médio de brasileiro no exterior é de R$ 10 mil

O brasileiro gastou em média R$ 10 mil em sua última viagem ao exterior, segundo pesquisa do American Express GlobalTravel Card obtida pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. Quando o objetivo é lazer, o tíquete ficou em cerca de R$ 10,5 mil. Já nas viagens a negócios, o gasto médio é menor, de R$ 9,5 mil.

Das 1,5 mil pessoas entrevistadas pelo cartão pré-pago da American Express, 30% alegaram utilizar cartões pré-pagos como uma das formas de pagamento. Os brasileiros utilizam em média três meios diferentes, o que evidencia a preocupação desse público em ficar sem dinheiro durante viagens ao exterior.

"O porcentual de entrevistados que utilizam o cartão pré-pago em viagens ao exterior é alto e reflete os benefícios desse meio como comodidade, praticidade e, principalmente, segurança", avalia Rose Meire Del Col, vice-presidente e gerente-geral para América Latina e Canadá da American Express.

Entre os viajantes que utilizam os cartões pré-pagos, a satisfação é de 72%, conforme pesquisa da bandeira. Esses plásticos foram citados como o principal meio de pagamento para compras por 48% dos entrevistados, seguido pelo uso com entretenimento (31%), alimentação (30%) e acomodação (23%).

Sobre o momento de carga dos cartões pré-pagos, Rose conta que isso depende muito do perfil do cliente. Em momentos de oscilação do dólar como o atual, há um estímulo maior para as pessoas que já têm viagem programada abastecerem seus plásticos. Ela não crava uma expectativa para a moeda norte-americana, porém, não acredita na redução da cotação do dólar.

