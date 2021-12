Gasto com beleza supera o de lazer, aponta pesquisa

Foi-se o tempo em que o brasileiro colocava o cineminha de sábado e o barzinho de domingo como primeiras opções de gastos. O lazer passou a ficar no plano 'B', na hora de avaliar quais as prioridades na hora de gastar o salário do mês.

De acordo com pesquisa realizada pelo SPC Brasil, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 10,8% dos consumidores já abriram mão de pagar contas voltadas ao lazer para financiar serviços de beleza.

Quem não mede esforços para ficar impecável é a bióloga Priscila Valera. Ela não abre mão de fazer as unhas dos pés e mãos semanalmente, manter as sobrancelhas bem feitas e cuidar do cabelo. "Eu vejo esses gastos não como algo supérfluo, mas como uma necessidade, já que preciso estar arrumada e me sentir bem para sair, ir ao trabalho", afirmou.

A mesma pesquisa também relevou que 13,4% dos entrevistados estão com nome sujo por causa de dívidas com roupas, cosméticos, maquiagens, tratamentos estéticos, dentre outros. Enquanto os cuidados com a beleza estão em alta, os gastos relacionados às saídas para restaurantes e bares caem. Cerca de 40% das pessoas resolveram cortar ou reduzir gastos com esses itens na lista mensal. As viagens também estão em baixa (30,9%).

Mercado da beleza

Salões, lojas de roupas e estabelecimentos que comercializam maquiagem estão em alta no mercado. O que vem atraindo cada vez mais o público alvo da pesquisa - pessoas do sexo feminino.

Para Naiara Dantas, sócia de uma esmaltaria em Salvador, que também possui serviços estéticos como massagens, design de sobrancelhas e escova para cabelo, "a crise econômica está para todos os ramos de negócios, mas os brasileiros são muito vaidosos e não deixam de cuidar da aparência, pois está diretamente ligada à autoestima e todos querem se sentir bem ao olhar o espelho", analisa.

