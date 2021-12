Gaspetro: Cavalcanti quer garantia para a Bahiagás

"Não basta uma comunicação pura e simplesmente: teremos que ter, no mínimo, um compromisso documentado em um novo Acordo de Acionistas". A declaração é do secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, em resposta à nota divulgada esta semana pela Petrobras, informando que, caso seja concluída, a venda de 49% de participação acionária na Gaspetro para a japonesa Mitsui, a transação "não irá afetar o controle efetivo exercido pelo Estado da Bahia, que continuará detendo 51% das ações ordinárias da Bahiagás", concessionária estadual para distribuição de gás natural.

Não satisfeito, o secretário pretende acionar a Procuradoria Geral do Estado para garantir juridicamente que não haja prejuízos à gestão do Estado na Bahiagás. Tanto a Gaspetro, quanto a Mitsui detêm hoje participação acionária na concessionária baiana, que é controlada pelo governo estadual. A nota responde a comunicado anterior que foi encaminhado à estatal por Cavalcanti, que também preside o Conselho de Administração da companhia. No texto, o secretário alerta para os riscos da transação entre os acionistas minoritários da Bahiagás que, segundo ele, "ficará refém da vontade estritamente privada", como ressaltou.

"Se a transação se configurar, a Mitsui será detentora de um poder administrativo maior do que os previstos no Acordo de Acionistas", alertou Marcus Cavalcanti, em comunicado enviado à Petrobras. Entretanto, na mesma nota, a Petrobras assegura que "a referida operação não afetará os direitos garantidos ao Estado da Bahia no Acordo de Acionistas".

Cavalcanti também recebeu, esta semana, a presidente da Gaspetro, Angélica Loreano, que, segundo ele, reafirmou que não haveria interferência da Mitsui na gestão estadual da Bahiagás. "O fato é que no caso da confirmação do negócio, quem responderá pela Gaspetro pode não cumprir os planos de sua gestão atual, daí porque vamos acionar a Procuradoria Geral do Estado, no sentido de assegurar todas essas garantias", frisou.

A transferência das ações da Gaspetro para Mitsui faz parte da estratégia de venda de ativos da Petrobras como forma de enfrentar a crise. Fontes do setor teriam revelado ao jornal Valor Econômico que, a exemplo da Bahia, outros estados também poderão questionar a transação da Gaspetro nas concessionárias locais.

Também contrário à transação, o deputado federal baiano e ex-presidente da Bahiagás, Davidson Magalhães (PCdoB), deve fazer um pronunciamento da tribuna da Câmara de Deputados hoje abordando o assunto. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras.

