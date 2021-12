Gasolina vendida em Porto Seguro é a mais cara da Bahia

O município de Porto Seguro, no sul do estado, vende a gasolina mais cara da Bahia. É o que mostra o levantamento feito, nos primeiros dias deste mês, pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). O litro do combustível na cidade está sendo vendido por até R$ 3,559, enquanto em Salvador o máximo é R$ 3,199.



O empresário José Augusto Costa, presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), explica que toda gasolina comercializada no Nordeste brasileiro, incluindo todo o interior baiano, é fornecida pela Refinaria Landulfo Alves (Rlam), em Mataripe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Distância Refinaria



Segundo o empresário, a distância da Refinaria da Petrobras, entretanto, não justificaria, como se poderia imaginar, a alta do preço. É o caso de Simões Filho, por exemplo, que fica próximo à Rlam, que acabou constando em segundo lugar no ranking do custo mais alto do litro da gasolina no estado (R$ 3,32), no levantamento da ANP.



A pesquisa da agência ainda revela que também em Caetité, Campo Formoso e Valença, a gasolina está mais cara que na RMS - onde, no mês passado, foi constatado o maior preço entre as regiões metropolitanas de todo o país, em outra apuração feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Pela nova apuração da ANP, entre os preços máximos praticados nas cidades do interior baiano, o mais em conta foi registrado em Poções

(R$ 2,96). Já a gasolina mais barata vendida no estado estava sendo comercializada em Guanambi (R$ 2,59). Já em Salvador, o preço mais baixo ficou em R$ 3.020.



A apuração da ANP revela ainda que o preço médio verificado em todo o estado (R$ 3,036) supera, por exemplo, os praticados no Rio de Janeiro (R$ 3,126), São Paulo (R$ 2,843), Pernambuco (R$ 2,942) e, inclusive, no Maranhão (R$ 3,004), onde o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia do Ministério da Justiça, instaurou ontem processo administrativo para apurar a formação de cartel.



"Muitas vezes, a política de preços da Petrobras vende o combustível da Rlam mais caro para a Bahia que em outros estados do Nordeste, por exemplo", diz o presidente do Sindicombustíveis.



Fatores locais



Augusto Costa informa ainda que o preço da distribuidora é único para cada estado, mas os municípios vão formando os preços considerando vários fatores locais, "que muitas vezes têm mais peso que a questão do frete, daí porque essa diferença entre os preços praticados em diversas regiões do estado, independentemente da proximidade da Rlam", afirma José Augusto Costa.



"Em Salvador, por exemplo, o aumento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) teve forte influência nos últimos reajustes", justifica.

