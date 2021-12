Gasolina terá maior percentual de álcool em 1º de maio

O aumento do porcentual obrigatório de adição de álcool anidro combustível à gasolina, de 20% para 25%, valerá a partir de 1º de maio, de acordo com a edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União (DOU). A elevação do porcentual de álcool anidro à gasolina foi uma recomendação do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (Cima).

A mudança já havia sido divulgada pelo governo um dia após o anúncio do aumento do preço dos combustíveis. A medida foi uma das alternativas encontradas para tentar amenizar o impacto do reajuste dos preços da gasolina ao consumidor e sobre os índices de inflação. Além disso, a mudança deve aliviar a necessidade de importação de gasolina.

Além da portaria do ministério da Agricultura, que determina o aumento do porcentual de álcool na gasolina, a resolução do Cima destaca que a medida considerou a "necessidade de assegurar o abastecimento adequado de combustíveis em todo o território brasileiro".

