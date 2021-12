Gasolina sai por menos de R$ 2 no Feirão do Imposto

Gasolina vendida a menos de R$ 2? Onde? Em Salvador, no próximo sábado, 19, no Posto da Gameleira, na avenida Suburbana. Promoção? Não. É o dia D do Feirão do Imposto, ação de conscientização promovida em todo o País pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). A edição 2018 foi lançada nesta terça-feira, 15, e se estende até sábado na capital baiana. A ideia é alertar o consumidor sobre o peso da elevada carga tributária nos produtos e serviços no Brasil.

No caso do posto, a empresa distribuidora Petrobahia vai bancar a parte que seria paga, em tributos, ao governo, concedendo desconto, na mesma proporção, na venda dos primeiros cinco mil litros de gasolina no sábado, a partir das 7h. Hoje, o preço do litro da gasolina no mesmo posto está a R$ 4,579. Com o desconto de 57%, referente à carga tributária, seria vendida, portanto, apenas R$ 1,975.

Completar o tanque

A Petrobahia, entretanto, não assegura que este será o preço do posto no sábado. “Se o desconto fosse aplicado no preço final de hoje, o custo do litro seria R$ 1,975. O preço que será praticado no sábado será calculado da mesma forma com base no preço do combustível do dia”, informa Deane Nascimento, assistente de planejamento da Petrobahia. Quem quiser aproveitar terá que acordar cedo: a partir das 7h serão disponibilizadas 240 senhas para carros no valor de R$ 50 e 60 fichas para motos no valor de R$ 15. Ou seja, nem sempre será possível encher ou mesmo completar o tanque.

Pipoca

Dois cursos de idiomas (Conecta, na Barra, e Minds English School, no Caminho das Árvores), um restaurante (Di Liana, em Ondina), um bufê (Pires e Cia, no 2 de Julho) e uma empresa de pipocas gourmet (Las Palomitas, com sede no bairro de Nazaré) também já confirmaram participação na ação em Salvador, com descontos que variam de 18,45% a 32,21%, conforme o ramo de atividade.

Com exceção do Posto Gameleira, todas as empresas parceiras do programa já começaram a praticar os descontos, mantidos até sábado, na maioria dos casos.

O Restaurante Di Liana só deve manter o preço diferenciado até amanhã, somente para o jantar. Na capital baiana, a coordenação do evento está a cargo da Associação de Jovens Empresários da Bahia (AJE-BA), que fez nesta terça a abertura oficial da campanha, com uma palestra na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), na avenida Tancredo Neves, em Salvador. A advogada tributária Patrícia Linhares orientou os empresários com dicas para uma gestão tributária mais eficiente.

A AJE-BA divulga no período campanha para chamar a atenção do consumidor. “A intenção é expor aos cidadãos que, na maioria das vezes, o preço alto de produtos vendidos é puro retrato da elevada carga tributária imposta ao setor produtivo”, explica Maiana Rocha, coordenadora do Feirão do Imposto na Bahia.

adblock ativo