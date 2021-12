Gasolina já custa até R$ 3,09 em postos de Salvador

O consumidor já está pagando mais de R$ 3 pelo litro da gasolina nos postos de Salvador. Em levantamento realizado nesta segunda-feira, 2, em 18 postos foram encontrados valores entre R$ 2,99 e R$ 3,09.

Quem não aproveitou as promoções das últimas semanas - quando muitos postos derrubaram os preços - vai pagar até 24,69% a mais, como no Posto Kalilândia (Shell), no Imbuí, em que o valor promocional da semana passada era de R$ 2,47. Nesta segunda, a gasolina já era vendida a R$ 3,08.

Segundo levantamento do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), é possível encontrar o litro da gasolina em Salvador a partir de R$ 2,84.

O governo autorizou reajuste de 4% na gasolina e 8% no diesel nas refinarias, na última sexta-feira, 29. A expectativa do governo era de que o aumento nas bombas não ultrapassasse os 2,5%.

Não é essa a realidade encontrada nos postos pesquisados por A TARDE. Mesmo sem realizar promoção na semana anterior, o Posto 2 (BR), na avenida Paralela, aumentou em 3,34% a gasolina, passando de R$ 2,99 para R$ 3,09.

Gasolina x Álcool

Mesmo com o aumento do preço da gasolina e manutenção dos valores do álcool, ainda não vale a pena financeiramente trocar de combustível.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis, José Augusto Costa, a troca só é recomendada quando o valor do álcool custar menos do que 70% do preço cobrado pela gasolina. O carro gasta mais litros de etanol do que de gasolina para percorrer a mesma distância.

Tendo como referencial o valor mais baixo encontrado na gasolina, R$ 2,99, o álcool deveria estar abaixo de R$ 2,09 para valer a pena. Os valores do álcool em Salvador variam hoje entre R$ 2,15 e R$ 2,39.

O consumidor já percebeu que o álcool há muito tempo é uma opção mais ecológica do que econômica. É o caso do estudante Gabriel de Feitas. "Fiz durante o ano a conta para saber se o álcool valia a pena. Como nunca era melhor, parei de fazer e só uso gasolina comum", conta.

