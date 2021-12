Gasolina fica mais cara na Bahia a partir desta segunda

A gasolina vai ficar mais cara na Bahia a partir desta segunda-feira, 23, e não no dia 1º de abril, como havia sido divulgado, de acordo com o governador Rui Costa. O reajuste é consequência da alta no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o valor do combustível, que entra em vigor nesta segunda. A alíquota passa de 27% para 28%, e não para 30% como chegou a ser informado.



De acordo com o governador, o reajuste foi aprovado em dezembro de 2014, ainda na gestão do então governador Jacques Wagner. "Não entra dia 1º não, entra (em vigor) na segunda-feira, erraram na conta. Quem disse que é dia 1º, errou. Aumentou 1%, foi de 27% para 28%. ", afirmou o Rui em entrevista na sexta, 20.

Apesar de o governador falar que o preço do combustível será reajustado nesta segunda, não há um consenso nos postos de Salvador. A reportagem de A TARDE visitou três estabelecimentos e, em apenas um, um frentista confirmou que o combustível ficaria mais caro, sem saber precisar o valor. Nos demais, os trabalhadores disseram que ouviram falar do reajuste, mas não estava confirmado.



A reportagem tentou falar com o presidente do Sindicato dos Combustíveis José Augusto Costa por meio do telefone, mas ele não foi localizado.



Se o reajuste se confirmar, a produtora cultural Ana Luiza Campos disse que seu orçamento será impactado. Morando em Busca Vida e trabalhando na Pituba, ela explica que não tem como diminuir os gastos. "O jeito é suportar".



O aposentado José Alves disse que usa pouco o carro e por isso que a alta não terá impacto em seu orçamento "Antes eu tinha comércio, se tivesse na ativa ainda, seria pior".

Preço

O petista atribuiu o alto custo do combustível na Bahia à margem de lucro trabalhada pelas postos de gasolina. De acordo com ele, a gasolina é vendida mais barata em outros estados, onde o ICMS é de 30%, maior que o imposto aplicado na Bahia.

"Salvador tem a maior margem do Brasil de preço da distribuidora, de preço da revenda para o consumidor e não é por conta dos tributos. Tem gente com 29%, com 30% de ICMS e a gasolina é mais barata que Salvador. Tem vários estados que o ICMS é 30% e a gasolina é mais barata, portanto não é o preço da gasolina ou o valor do ICMS que acaba determinando o preço da gasolina", declarou Rui.

Nos três postos visitados por A TARDE, neste domingo, 22, o preço da gasolina varia entre R$ 3,54 e R$ 3,69.



*Colaborou Juliana Brito

