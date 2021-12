Gasolina fica até 2,5% mais cara nos postos

Após longas e difíceis negociações com o governo, a Petrobras conseguiu aprovar na sexta-feira, 29, um reajuste de 4% nos preços da gasolina e de 8% no óleo diesel a partir deste sábado, 30, em suas refinarias. O setor de distribuição e revenda prevê que o repasse será imediato para as bombas. A consultoria LCA calcula que o repasse para o consumidor final ficará em torno de 2% a 2,5%.

O reajuste dos combustíveis deverá ter impacto modesto na inflação, segundo economistas. Considerando os impactos diretos e indiretos, o IPCA deverá ser elevado em 0,24% em dezembro de 2013 e em 2014. "Apesar de o peso da gasolina ser alto no IPCA, o reajuste, ficou abaixo do que o mercado esperava", disse André Perfeito, da Gradual Investimentos.

Segundo a LCA, o maior impacto do aumento da gasolina será sentido ainda neste ano. Já no caso do óleo diesel, o maior efeito será indireto, em fretes e tarifas de transporte público.

"Infelizmente, o mercado vai ficar frustrado, o governo decepcionou. Prevaleceu o controle da inflação, foi uma vitória do ministro da Fazenda (Guido Mantega, também presidente do Conselho de Administração da Petrobras)", disse o analista do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) Adriano Pires.

Em Brasília, fontes da área econômica do governo afirmam que as pressões por novos aumentos vão continuar. "Não tem como a Fazenda fugir de mais pedidos de reajuste ainda este ano", disse uma fonte.

Com a expectativa do reajuste, as ações da Petrobras tiveram ganho expressivo ontem, ajudando a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) a fechar o último pregão de novembro no azul. As ações ordinárias (com voto) subiram 3,3%, e as preferenciais (sem voto), 2,4%. A Bolsa subiu 1,23%, aos 52.482 pontos.

Política de preços

Para analistas, o reajuste era necessário, mas não resolve os problemas da empresa. Bruno Piagentini e Marco Aurélio Barbosa, da corretora Coinvalores, dizem que um aumento sem a definição de uma metodologia de preços para a companhia "é apenas um paliativo para o caixa da empresa".

"É preciso definir uma política de preços para a empresa. Na importação de combustíveis, o prejuízo é de

R$ 13,2 bilhões até setembro. Isso gera problemas de caixa e se reflete na capacidade da empresa para investir", diz Piagentini.

A Petrobras precisa fazer caixa para realizar seu plano de investimentos, de

US$ 236,7 bilhões de 2013 a 2017. A empresa, recentemente, arrematou a área de Libra, no pré-sal, e a maioria dos blocos de gás da 12ª Rodada da ANP. "Sem uma política de preços definida, a Petrobras poderá ter que deixar de investir para importar combustível", avalia Barbosa.

