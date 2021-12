Gasolina está 9,12% mais barata em Salvador

O preço da gasolina nos postos de combustíveis de Salvador está até 9,12% mais barato em relação aos que eram praticados na semana passada. Em dois estabelecimentos na BR-324, é possível encontrar o produto por R$ 2,59, enquanto na última sexta-feira, o preço era de R$ 2,85.

No caso do etanol, a redução no período foi mais tímida. Do mínimo de R$ 2,14 verificado na última semana, o preço caiu para R$ 2,10, o que representa uma queda de 1,86%. Os revendedores dos produtos atribuem a baixa de preços à guerra de mercado.

"Não houve nenhuma redução de preços. É o mesmo produto da semana passada. O que está acontecendo é um processo normal de disputa de mercado, que gera essa guerra entre os postos", explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis na Bahia (Sindicombustíveis), José Augusto Costa.

Se é mesmo fruto de uma disputa, pode-se dizer que a mesma se estende por toda a cidade. Mesmo dentro de Salvador é possível encontrar o produto abaixo do patamar de preços que o consumidor está acostumado a comprar.

Em locais onde a gasolina era comercializada por mais de R$ 3 é possível adquirir o produto por R$ 2,75.

Mesmo com um cartaz anunciando a promoção em um estabelecimento na Avenida Tancredo Neves, o eletricista Edson Bonfim só percebeu que a bomba marcava um valor abaixo do que está acostumado a pagar quando já estava de saída.

"Não percebi que estava mais barata. Esses R$ 2,75 são razoáveis em relação ao que estamos acostumados a pagar, mas ainda assim acredito que está caro", disse Bonfim. Segundo ele, com o valor cobrado, carro só em último caso. "Uso muito mais a moto", explica.

Incrédula em relação aos R$ 2,59 da bomba, a agente de viagem Vera Reis aproveitou para brincar com o frentista: "Tem água? Estou perguntando porque promoção de qualquer coisa em Salvador faz a gente desconfiar".

Dependente do carro para deslocamentos, ela estima um gasto mensal de R$ 300 com gasolina. "Sinceramente não consigo entender porque a gasolina é tão cara se ela é produzida aqui", lamentou.

O empresário Getúlio Teles concorda com a agente de viagens na desconfiança em relação aos preços baixos. "Não me anima muito ver o preço baixo", avisou ele, que diz só abastecer com álcool por conta do desempenho do motor do carro.

Para azar de Teles, o preço do etanol baixou muito pouco nos últimos dias. "A gente acha até por R$ 2,10, mas eu acredito que este valor ainda é muito 'salgado'", disse.

Dicas para economizar

Nos dez quilômetros da BR-324, entre o Acesso Norte e a entrada do bairro de Valéria, o consumidor pode encontrar a gasolina com preços que variam entre R$ 2,59 até R$ 2,99. A variação de preços é de 15,5%.

Quem abastece com álcool pode encontrar o produto na mesma região com uma variação entre R$ 2,10 e R$ 2,39, equivalente a 13%. "Se pesquisar, o consumidor vai encontrar condições vantajosas", destaca José Augusto Costa.

