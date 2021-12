Garantia estendida pode ser vantajosa para produto mais caro

Do ventilador ao carro. Hoje em dia, os estabelecimentos têm disponibilizado a chamada "garantia estendida" para vários tipos de produtos, dos mais simples aos mais caros e sofisticados.

O serviço é uma espécie de seguro, regulamentado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), que amplia o prazo da garantia para manutenção dos produtos, com condições especiais e diferenciadas.

De acordo com o advogado Gabriel Bomfim, essa modalidade pode ser vantajosa para o consumidor, sobretudo quando o produto adquirido tiver um valor elevado. Porém, a decisão de contratar ou não o serviço deve ficar a cargo do consumidor, não podendo ser um condicionante para a aquisição do item.

Para evitar surpresas, é importante que o consumidor leia atentamente a apólice e confira a cobertura do seguro. "Alguns contratos de garantia estendida cobrem apenas parte do produto. Um consumidor pode comprar um carro, mas a garantia pode ser apenas para caixa de marcha, por exemplo", afirma.

Como acionar?

O consumidor deve recorrer aos números indicados no contrato que, geralmente, são centrais exclusivas para esse tipo de atendimento. Em alguns modelos de seguro, é indicada a abertura de procedimentos na própria loja. Nesses casos, o consumidor deverá estar munido de documentos como: nota fiscal, contrato do seguro (certificado), RG e CPF.

"A depender da forma que foi combinado, a garantia poderá abranger, o pagamento em dinheiro ou, até mesmo, a substituição do produto, nos casos em que o consertado não ocorrer em 30 dias", disse.

