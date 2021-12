Ganhadores levam prêmio de R$ 100 mil sorteio da Nota Premiada

Dez pessoas ganharam na noite desta quarta-feira, 18, um prêmio de R$ 100 mil no 20º sorteio mensal da Nota Premiada. Seis sorteados foram do interior e quatro da capital.

Os ganhadores são Luís Conceição Nascimento, Phedro Pimentel dos Santos Neto, Maria da Conceição Novais Santos, Geovana Cruz dos Santos, Maria Patrícia dos Santos Mendes, Alcione Almeida Gomes da Trindade, Joelma Azevedo Santos, Lucivalda Correia Nascimento França, Simone Alcântara de Lima Araújo e Joildo França da Cruz.

O nome dos ganhadores podem ser definidos no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, junto com parte da numeração do CPF.

adblock ativo