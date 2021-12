Ganhadores da Nota Salvador serão divulgados nesta sexta-feira

Os ganhadores dos prêmios de até R$ 50 mil da "Nota Salvador" serão divulgados nesta sexta-feira, 7. A partir das 10h, os usuários cadastrados devem acessar o site do programa para saber se estão entre os sorteados. Entre as premiações, também serão oferecidos créditos em academia, faculdade, colégio clínica e até mesmo, serviços funerários.

De acordo com Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), a entrega dos prêmios acontecerá antes do natal, porém, não foi anunciado de que forma será realizado o recebimento. Os créditos têm validade de 15 meses. Passado o prazo, caso não seja feito o resgaste, os valores retornam para o tesouro municipal.

Já os prêmios de até R$ 10 mil ficam bloqueados e só são liberados após contato da administração e entrega dos cheques. No entanto, com a mudança, que será implantada a partir de dezembro, os prêmios de R$ 5 mil não resgatados no prazo de 15 meses serão expirados. Antes, a regra só valia para os valores até R$ 1 mil.

Ainda segundo a secretaria, os valores da premiação serão fixados a partir desse mês em R$ 50 mil, R$ 40 mil e R$ 30 mil. Também foram criados outros prêmios, sendo mais dois de R$ 20 mil, três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil e cinco de R$ 1 mil. O município ainda manterá a devolução de 30% do ISS pago. A Sefaz afirma que, em cinco anos de iniciativa, já pagou cerca de R$ 9,74 milhões referentes aos sorteios e R$ 38 milhões à devolução de 30% do ISS pago.

