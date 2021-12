Ganhador da Mega não retira prêmio e perde R$ 15 milhões

Um ganhador do sorteio da Mega-Sena realizado no mês de outubro do ano passado não foi buscar o dinheiro e deixou de ser mais um brasileiro a entrar no hall dos milionários.

O apostador de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas. Ele tinha o prazo de 90 dias para pegar o prêmio, mas como não compareceu, deixou de levar para casa R$ 15 milhões.

Foi a segunda vez que um prêmio da Mega-Sena sai para cidade em um período de dois meses.

Como o apostador não apareceu para pegar o dinheiro, o valor foi encaminhado para o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies) para universitários.

