Ganhador da Mega da Virada apostou valor mínimo de R$ 2,50

Um dos quatro ganhadores da Mega da Virada apostou apenas um jogo no valor mínimo de R$ 2,50. De acordo com a Caixa Econômica Federal, trata-se de um morador de Brazlândia, na zona rural do Distrito Federal, que tem cerca de 50 mil habitantes.

O ganhador dividiu o prêmio de R$ 263,29 milhões com outros três apostadores, sendo dois de São Paulo e um de Santa Rita do Trivelato (MT). Cada um vai levar a bolada de R$ 65.823.888,16.

Este prêmio superou o último recorde e foi o maior da história das loterias no Brasil.

