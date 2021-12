Gabarito do concurso da Petrobras já está disponível

O gabarito das provas objetivas do concurso público da Petrobras 2012, realizado neste domingo, 6, já está disponível no site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). A seleção oferece 1.521 vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia entre R$ 1.994,30 e R$ 6.883,05.

> Gabarito Petrobras - Prova nível médio

> Gabarito Petrobras - Prova nível superior

Além de Salvador (BA), as provas também foram realizadas nas cidades de Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macaé (RJ), Maceió (AL), Manaus (AM), Mauá (SP), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA), São Mateus do Sul (PR), São Paulo (SP), Três Lagoas (MS) e Vitória (ES).

adblock ativo