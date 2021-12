G-20 desenvolverá indicadores para medir desequilíbrios

Os líderes do G20 se comprometeram nesta sexta-feira, 12, em Seul a evitar "desvalorizações competitivas" de suas moedas e a "fortalecer a cooperação multilateral" para reduzir os desequilíbrios globais, em uma tentativa de conter a "guerra cambial" que opõe especialmente Estados Unidos e China e que afeta o comércio mundial.

No fim da cúpula de dois dias em Seul, o grupo de países desenvolvidos e emergentes afirmou que irá desenvolver indicadores para medir desequilíbrios econômicos, mas adiou até 2011 o controverso trabalho de definição dos problemas que eles prometeram resolver.

Em comunicado oficial, os líderes disseram que vão buscar manter os desequilíbrios externos em um nível "sustentável", criando "orientações indicativas compostas por uma série de indicadores que servirão como um mecanismo para facilitar a identificação rápida de grandes desequilíbrios que exigem que ações preventivas e corretivas sejam tomadas".

No "Plano de Ação de Seul", incluído no comunicado final do encontro de líderes, o G20 destaca que se moverá no sentido de um "sistema de taxas de câmbio mais determinado pelo mercado" e que os países devem "abster-se de desvalorizações competitivas de moedas", mantendo a linguagem que os ministros de Finanças do G-20 usaram em uma reunião preparatória no fim de outubro.

Questões como a dos desequilíbrios externos dominaram a reunião de líderes do G-20, que estão tentando evitar o que tem sido chamado de "guerra cambial" - na qual os países buscam vantagem competitiva por meio do enfraquecimento de suas moedas. Os líderes acrescentaram que estão comprometidos com "a melhora da flexibilidade das taxas de câmbio para refletir fundamentos econômicos subjacentes".

A decisão contrariou os objetivos defendidos pelos EUA e pela Coreia do Sul - que se opuseram fortemente a países como China e Alemanha - de determinar metas para limitar os superávits e os déficits em conta corrente.



Desequilíbrio - "Os riscos continuam", afirmou o comunicado. "Alguns de nós estão experimentando um forte crescimento, enquanto outros sofrem com altos níveis de desemprego e uma recuperação fraca. O crescimento desigual e o aumento dos desequilíbrios estão alimentando a tentação de passar de soluções globais para ações não coordenadas.

"As economias avançadas, incluindo aquelas com moedas de reserva, permanecerão vigilantes à volatilidade excessiva e aos movimentos desordenados das taxas de câmbio. Estas ações ajudarão a reduzir o risco de excessiva volatilidade nos fluxos de capital que alguns países emergentes enfrentam", afirma o texto.

A quinta reunião de cúpula do grupo, consolidado em novembro de 2008 em Washington, em pleno auge da crise financeira internacional, teve como pano de fundo duras trocas de acusações, principalmente entre China e Estados Unidos, pelas políticas monetárias que desvalorizaram a cotação de suas moedas.

Os países da América Latina, com o Brasil à frente, fizeram apelos veementes para que os Estados evitem medidas unilaterais nas economias centrais que provoquem fluxos descontrolados de capitais na direção dos países em desenvolvimento, já que estes valorizam suas moedas e geram riscos de bolhas especulativas.

"Não existem mais decisões unilaterais na economia mundial, já que é preciso considerar a repercussão nas outras economias", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos outros líderes do G20, em uma reunião a portas fechadas, segundo o áudio de seu discurso.

Tensão - O debate sobre as intervenções para desvalorizar as moedas e estimular as próprias exportações ficou tenso após a decisão da semana passada do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de injetar 600 bilhões de dólares no circuito financeiro.

Após dois dias de discussões, as 20 maiores economias do planeta alertaram que políticas econômicas não coordenadas podem ter consequências desastrosas para todos.

O grupo de países ricos e emergentes também concordou em aplicar mecanismos para manter os níveis de conta corrente em categorias sustentáveis, de acordo com critérios que serão definidos por grupos de trabalho com apoio técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os países adotaram ainda o novo marco regulamentário "Basileia III", que exige mais fundos próprios aos bancos considerados importantes para o sistema financeiro mundial, com o objetivo de que resistam melhor a possíveis futuras crises.





*Com informações da Agência Estado, AFP e Reuters.

adblock ativo