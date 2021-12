FUP: Petrobras aceita antecipar o 13º salário

Os petroleiros chegaram a um acordo com a Petrobras para receber a antecipação do décimo terceiro salário ainda neste mês, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP). O pagamento é uma compensação à participação no lucro de 2015, que não vai ser paga. A empresa avalia que o resultado financeiro do ano passado será baixo, por causa da queda do preço do petróleo no mercado internacional.

Nos primeiros nove meses do ano, o lucro foi de R$ 2,1 bilhões, mas esse resultado deve cair, no fechamento do ano devido à piora do cenário econômico no último trimestre.

Em crise, a Petrobras vem negociando com os petroleiros uma série de alterações no pagamento de benefícios trabalhistas. Representantes da diretoria de recursos humanos da empresa estiveram reunidos com sindicalistas na última segunda-feira, dia 25, para tratar - além do pagamento da participação no lucro - do corte de salários do período da greve que aconteceu em novembro do ano passado; da retomada do benefício farmácia, que garante aos empregados gratuidade em remédios; e da equiparação do acordo trabalhista de todo o grupo ao dos empregados da fábrica de fertilizantes do Paraná, a Fafen-PR.

A Petrobras promove, atualmente, um extenso ajuste de contas. Entre as medidas avaliadas está o corte de gastos com os funcionários, contabilizados como gastos operacionais. Em 2015, foi feita projeção de gastos operacionais de US$ 21 bilhões em 2016, mas a empresa já informou que pretende reduzir o valor. Nesta semana, foi anunciado o corte de 30% dos cargos gerenciais, parte do plano de reestruturação interna. A estimativa é de economia de R$ 1,8 bilhão neste ano apenas com a implementação do plano.

