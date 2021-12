Funcionários do Banco do Nordeste encerram greve no estado

Após 23 dias, os funcionários do Banco do Nordeste (BSB) decidiram em assembleia realizada nesta quarta-feira, 28, encerrar a greve no estado. Os bancários da instituição financeira foram os únicos a manter a paralisação após a categoria optar pelo fim do movimento na última segunda-feira, 26. Os trabalhos foram retomados nesta quinta, 29.



Por meio de nota, o Sindicato dos Bancários da Bahia (SBBA) afirmou que a proposta recebida pelo banco ainda é "insuficiente e não contempla pontos importantes, como contratações e revisão do PCR (Plano Carreira e Remuneração) ", mas que foi levado em consideração as consequências da manutenção da paralisação.



O sindicato ainda diz que o banco enviou um comunicado aos gerentes informando que faltas a partir da última terça-feira, 27, serão consideradas ausências não abonadas. Por conta disso, a entidade protocolou uma recomendação no Ministério Público do Trabalho (MPT).

"É um absurdo que o banco queira definir o dia que a greve termina", afirma o presidente do SBBA, Augusto Vasconcelos.

Greve

Durante campanha salarial, os bancários decidiram entrar em greve a partir do dia 6 de outubro, após cinco rodadas de negociações sem sucesso.

A categoria pedia reajuste salarial de 16% (reposição da inflação mais aumento real de 5,6%), vale-refeição e vale-alimentação no valor de um salário mínimo (R$ 788) e manutenção do emprego. O valor do vale-refeição e vale-alimentação eram de R$ 572 e R$ 431,16, respectivamente.

Porém no dia 26, os funcionários dos bancos privados, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, na Bahia, decidiram pelo fim da paralisação após 21 dias de greve. Eles aceitaram a proposta ofertada pela Federação Nacional do Bancos (Fenaban), que prevê o reajuste de 10% para os salários; participação nos Lucros e Resultados (PLR) e piso e índices de 14% para os vales-refeição e remuneração. Já os bancários do Banco do Nordeste optaram pela manutenção do movimento.

Movimento

A greve paralisou as atividades de 1.069 agências bancárias na Bahia e mais de 12 mil no país. Na terça, 27, a categoria voltou às atividades normais nas agências bancárias, que funcionam das 10h às 16h em Salvador e região metropolitana, e das 9h às 15h, em algumas cidades do interior do estado.

A equipe de reportagem de A TARDE percorreu algumas agências situadas na avenida Tancredo Neves, na Pituba, e no Comércio após o fim da paralisação. Foi registrado movimento e sem filas tranquilo na maioria delas, apesar do fluxo de clientes.

