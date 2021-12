Fuja dos problemas no Dia das Crianças

Na hora da compra do presente para o Dia das Crianças, pais e responsáveis precisam atentar para informações sobre fabricante, faixa etária e certificação do Inmetro a fim de evitar transtornos e possíveis danos causados aos pequenos.

Em época de contenção de despesas, como a que se passa, muitos pais buscam economizar e, para não frustrar a criança, acabam recorrendo a fornecedores desconhecidos ou sites duvidosos.

Essa prática pode acarretar em problemas bem conhecidos dos consumidores, a exemplo dos vícios de produtos e serviços, falta de qualidade na informação prestada- que tem de ser clara e precisa -, e pirataria, que não oferecem nenhuma segurança à saúde e integridade física das crianças.

Outros problemas também comuns são a propaganda enganosa e vendas casadas. De acordo com a advogada Renata Quadros, especialista em direito cível e do consumidor, é preciso estar bastante atento ao que é oferecido no comercio.

Segundo a advogada, quando se trata de propaganda enganosa, o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta, seja de forma administrativa, por meio dos órgãos de defesa do consumidor, seja por via judicial.

"Através da ação na justiça, o cidadão pode, e deve, exigir além do cumprimento da oferta publicitária, indenização pelos danos morais e materiais ocasionados", orienta Quadros.

Danos morais

Isso porque muitas vezes o dano não é apenas material, é também moral. A falha na prestação do serviço pelo fornecedor ofende mais do que o patrimônio do consumidor, viola a sua expectativa, o que acarreta em sofrimento, frustração, especialmente na criança.

Nestes casos é preciso buscar auxílio de advogado para organizar documentos que comprovem o dano. "É importante que o consumidor defenda seus direitos legalmente garantidos, principalmente ao considerar que as necessidades e desejos das crianças são diferentes dos adultos, assim como suas frustrações", observa a advogada Renata Quadros.

Para a empresária Fernanda Freitas, o Dia das Crianças de 2013 foi um verdadeiro pesadelo. "Combinamos de passar o feriado prolongado na casa dos avós no Rio de Janeiro, quando teria baile infantil. O voo atrasou e quando chegamos ficamos sabendo que o baile tinha sido cancelado", conta.

A empresária diz que os ingressos tinham sido comprados pela internet dias antes e que ao chegar no local foi surpreendida com a informação do cancelamento, sem qualquer informação sobre o motivo. "Meus filhos ficaram contando os dias. Quando soubemos eles me olharam com aquela carinha de tristeza, foi horrível. Para piorar demorou mais de três meses para receber o dinheiro de volta".

Esse é um caso em que é possível entrar com ação por danos materiais e morais. Pela legislação consumerista, além do direito à informação, que foi desrespeitado, ainda houve o dano moral pela frustração das crianças e dos pais, que se programaram para visitar outra cidade em busca de uma atração específica, e também o dano material, já que o dinheiro teria de ser devolvido imediatamente após o cancelamento.

O consumidor deve, ainda, registrar denúncia em órgãos de defesa do consumidor, como o Procon estadual. Em Salvador a queixa pode ser prestada pelo e-mail: denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br.

De acordo com a coordenadora dos Postos de Atendimento do Procon-BA, Raiana Fonseca, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e cabe ao consumidor registrar reclamação no órgão para coibir as práticas abusivas.

"Guarde os recibos de presentes e, se for usar serviço como de restaurante, observe prazo de validade dos alimentos, formas de pagamentos, promoções ofertadas para o dia, e se o passeio está adequado à faixa etária da criança", diz Fonseca.

