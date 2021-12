FTC oferece 10 mil atendimentos até dia 28

Deste sábado, 21, até 28 de setembro, a Rede FTC realiza nas unidades em seis cidades da Bahia, Petrolina e São Paulo a Semana de Responsabilidade Social, com serviços gratuitos nas áreas de saúde, empregabilidade, assessoria jurídica e sustentabilidade.

>>Graduações na área de saúde vivem período de inovação

A campanha é promovida em todo o País pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), e em Salvador os serviços começam neste sábado, no projeto realizado pela FTC Paralela na Paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos.

Ao longo do dia, estudantes e professores oferecem atendimentos gratuitos de enfermagem, nutrição, odontologia, biomedicina e educação física na comunidade. O evento também inclui o Núcleo de Carreiras da FTC, que vai orientar os participantes sobre postura profissional e como elaborar um currículo, como explicam a diretora de Marketing Integrado Milena Oliveira e o diretor acadêmico Ihan Damasceno.

Entre os dias 26 e 28, uma programação especial será realizada com alunos e professores do novo campus Lapa, na avenida Joana Angélica, próximo à Estação da Lapa, o FTC Centro (Lapa e Comércio), que vai oferecer, gratuitamente, atendimento jurídico, minicursos profissionais – em parceria com o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) –, avaliação e orientação postural, avaliação e orientação nutricional, avaliação glicêmica, aferição de pressão arterial e atendimento ao MEI, emissões de cartão do SUS e 1ª e 2ª via de CPF.

Estética

Serão disponibilizados ainda serviços de maquiagem, sobrancelhas e corte de cabelo, assim como acupuntura, drenagem linfática e facial, massagem, spa de mãos e pés e brinquedoteca para as crianças. Ações de sensibilização em relação ao suicídio, dentro da campanha Setembro Amarelo, iniciativa criada em parceria entre o Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), também integram a programação.

Segundo a FTC, a previsão é que, juntas, as unidades do grupo ofereçam cerca de 10 mil atendimentos gratuitos para a população.

“As ações pontuais desenvolvidas no bojo da Semana de Responsabilidade Social só reforçam o compromisso perene da Rede FTC com a prestação de serviços às comunidades e com a formação humanística e ética dos nossos alunos. Durante todo o ano, o cidadão pode contar com a nossa estrutura para receber esses e outros serviços, gratuitamente”, destaca o presidente da Rede FTC, William Oliveira.

Dia a dia

O projeto Clínica de Saúde Escola, trazido para a instituição pelo coordenador-geral do curso de medicina da FTC, André Nazar, correspondeu à opção pela responsabilidade social da universidade, destaca Cristiano Lobo, diretor de operações da FTC. O fortalecimento do projeto em Salvador é foco do trabalho, diante da baixa cobertura de unidades de atenção básica na capital baiana (40%), enquanto, cita, em Eunápolis, no extremo sul do estado, a cobertura é de 98%, cidade para onde a FTC levou este projeto recentemente.

O projeto vem sendo tratado com a prefeitura de Salvador há cerca de um ano. Mas o atendimento disponibilizado pela FTC já é amplamente difundido entre os moradores do entorno da instituição, na avenida Paralela, e também na unidade médica em funcionamento no Ogunjá, ambas perfazendo cinco mil atendimentos por mês. Para obter uma consulta nas mais diversas especialidades, basta se inscrever por meio de telefones disponíveis no site da FTC.

Edilson Barbuda, reitor da FTC, acrescenta que, além da área médica, ao longo de todo o ano, a instituição organiza cerca de 350 eventos. Na sexta-feira, 20, alunos de medicina da rede lançaram o livro Eletrocardiograma: Simples, fácil e prático, durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que acontece durante este fim de semana em Porto Alegre. O material, idealizado e escrito pelos estudantes que fazem parte da Liga de Transcardiologia, tem como objetivo apresentar a temática em uma linguagem acessível a alunos da área de saúde.

adblock ativo