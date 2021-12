Frustração nas vendas de ovos de chocolate gera promoções

Lojas que vendem ovos de chocolate devem apelar para promoções neste sábado, 26, e domingo, 27, como forma de reduzir a frustração com as vendas antes da Páscoa. É o que acredita o especialista em Finanças Gilberto Braga, professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), do Rio de Janeiro.

Segundo levantamentos feitos por Braga, as vendas já estavam de 12% inferiores ao ano passado, na semana passada. O setor de ovos de Páscoa esperava uma retração de, no máximo, 4%.

"O fato é que, em muitas cidades, as parreiras de ovos de Páscoa ainda estão lotadas e só tem vendido bem os itens que entram em promoções", diz Braga. "Quem deixou para comprar na última hora poderá fazer economia significativa", acredita.

Preço e peso

As apurações de mercado coordenadas por Braga confirmaram que os preços dos produtos aumentaram, em média, entre 10% e 15%, comparando 2016 contra 2015, um pouco mais do que a inflação anualizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"Outra característica da Páscoa deste ano é que vários fabricantes de ovos de chocolate diminuíram o peso dos ovos em até 15%, mas mantiveram os preços do ano passado", explica o professor.

O professor do Ibmec ainda frisa que o brasileiro vem aprendendo a economizar e até optou por fazer chocolate em casa. Tudo para driblar a crise. "Na hora de cortar custos, a opção foi só dar uma lembrancinha para a criançada. Muito adulto ficou fora da lista", diz.

