Frase polêmica sobre elevação da jornada traz o tema para debate

Uma declaração feita semana passada pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, causou polêmica: o Brasil deveria aumentar a jornada de trabalho como forma de aumentar a produtividade? Países importantes como a França e a Suécia estão discutindo o assunto neste momento em direções contrárias.

Enquanto os trabalhadores franceses ocupam as ruas de Paris e de outras cidades contra a decisão do presidente François Hollande de permitir uma jornada semanal de até 60 horas, empresas suecas estão testando como é produzir com seus funcionários trabalhando seis horas por dia, metade do que está sendo proposto na França.

"A discussão mais amadurecida é no sentido de reduzir a jornada para 40 horas", avalia Osmundo Nogueira Gonzaga, professor de direito do trabalho da Faculdade Pitágoras, em Teixeira de Freitas.

Gonzaga avalia que o presidente da CNI se expressou mal quando mencionou as 80 horas semanais. Mas que independentemente da quantidade de horas, a demanda por aumentar a carga horária é ruim por não ter havido negociação com os sindicatos. "Estamos em um cenário macroeconômico ruim e não pode se fazer uma mudança dessas em uma canetada", disse. A assessoria da CNI declarou que houve uma má interpretação das palavras do presidente da entidade.

A consultora em desenvolvimento organizacional e recursos humanos Rúbria Coutinho avalia que não faz mais sentido falar em produção cronometrada, quando a criatividade ganha um peso cada vez maior na economia. "Mesmo na indústria, isso não faz sentido. E quanto mais se alarga a jornada, mais perda de energia acontece", declara a consultora.

Para ela, a jornada de trabalho não deve ultrapassar as cinco ou seis horas diárias. "O principal para a produtividade é o foco. E depois de muito tempo de trabalho perde-se o foco", diz Rúbria, que defende a necessidade de se pensar na saúde do trabalhador.

O coordenador do curso de gestão de recursos humanos da Unifacs, Antônio Carlos Gouveia, ressalta que há uma grande diferença entre o cenário laboral da França e do Brasil. "Os franceses estão querendo mudar a jornada porque o país perdeu muito em produtividade nos últimos anos, mas a realidade do mercado de trabalho é bem diferente da nossa", afirmou. Ele ressalta que a jornada atual foi resultado de lutas do movimento sindical e diz que uma mudança poderia ter um efeito ruim na produtividade.

