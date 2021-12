Fracasso da seleção do Brasil prejudica vendas no comércio

"Aqui não vende mais nada! Está tudo encalhado. Ninguém quer saber de mais nada do Brasil", disse uma vendedora ambulante na rua da Forca, extremidade vizinha à avenida Sete de Setembro.

Palavras de lamentação eram recorrentes, nesta quarta-feira, 9, no discurso de lojistas de Salvador - que amargam mais de 50% do estoque de confecções encalhados - e vendedores ambulantes que tentaram ganhar um dinheiro a mais com a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo em casa.

Junto à expectativa pela conquista do hexacampeonato, despencaram também os preços e o volume de vendas do material adquirido.

Na mesma rua da Forca, a vendedora Tatiane Jesus, 27 anos, disse que a venda de produtos verde-amarelos não rendeu lucro superior a R$ 30 diários. "Depois que o Brasil saiu, não vendi mais nada mesmo", lamentou Tatiane.

Na JM Bijouterias, na rua Conselheiro Junqueira Ayres (Piedade), todos os produtos alusivos ao escrete canarinho estavam ainda dispostos nasprateleiras. Chapéus, bonés, vuvuzelas e brincos. Tudo intocado, sob o olhar da vendedora.

"Do jeito que está, teremos que tirar logo tudo daí", disse Jéssica Freitas, de 21 anos.

A vendedora contou que, até a "tragédia" contra o time da Alemanha. até 100 peças verde-amarelas eram vendidas diariamente. "Hoje [nesta quarta], não vendemos mais nada", ela lamentou.

Baixa dos Sapateiros

Nas lojas da Baixa dos Sapateiros, ainda era possível ver no meio da tarde desta quarta muitas camisetas amarelas expostas à entrada dos estabelecimentos. A única diferença para os dias anteriores eram as placas indicando "liquidação".

Era possível comprar duas camisetas alusivas à seleção por R$ 10, uma camiseta por R$ 5 ou R$ 4,99. A condição para adquirir as peças de roupa por este preço era pagar com dinheiro vivo, nada de cartão de crédito ou de débito.

A vendedora Valdirene Rios de Oliveira, 28 anos, da loja Três Marias, disse que o volume de vendas já não era significativo desde os dias 24 e 25 de junho. "Estávamos vendendo umas 30 peças por dia. Depois da derrota, vendemos cinco peças", contou Valdirene.

O gerente da loja Nota 10, Odair Motta, 31 anos, disse que iria logo recolher o estoque verde-amarelo. "Agora, para vender este material só daqui a dois anos, com as Olimpíadas", disse o gerente. Ele contou que chegou a vender entre 40 e 50 peças diariamente.

Balanço

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, avaliou que a saída da seleção brasileira da Copa do Mundo não trará resultado muito negativo para o mercado local, pois o evento esportivo acabou não tendo o impacto positivo inicialmente esperado.

"A Copa do Mundo não teve influência positiva para o varejo", apontou Motta. Ele ressaltou que o acréscimo nas vendas na comparação entre junho de 2014 e o mesmo mês do ano passado foi de 1%. "Isto está um pouco acima do que apontou o Serasa, que mostrou crescimento de 0,72%", disse Paulo Motta.

Segundo o presidente do Sindilojas, o único setor do varejo fortemente afetado com a saída da seleção foi o de confecções. "Mais de 50% dos produtos ficaram encalhados. Não houve a mobilização esperada para os jogos", observou Motta.

Na loja SolGal, no Shopping Piedade, que também vende camisas oficiais das seleções, a procura tem sido baixa com a queda do Brasil frente à Alemanha. "Estamos vendendo a camisa oficial do Brasil por R$ 99,90", apontou a gerente Celeste Esteves. O valor da camisa esteve antes em R$ 230 e R$ 140.

"Se olharmos as lojas de confecções, veremos as camisas verde-amarelas encalhadas. E não temos perspectivas para vender essas camisas", disse o presidente do Sindilojas.

Segundo o Sindicato dos Lojistas, também não houve o que comemorar quando se tratou da venda de televisores. "Vendemos 40% a menos do que esperávamos", reclamou Motta.

Nem as promoções ajudaram os lojistas a vender o que programavam. Na visão de Paulo Motta, somente o setor de serviços (turismo, hotéis e restaurantes) teve lucro.

