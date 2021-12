Fórum empresarial promove novos negócios na Bahia

Em cenário de crise, empresários baianos não querem perder tempo e buscam focar em oportunidades concretas de negócios nacionais e internacionais. Este é o ambiente esperado para a terceira edição do Fórum de Oportunidades de Investimentos da Bahia, que se realiza nesta quinta-feira, 5, durante todo o dia, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador.

O evento é promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em parceria com a Fieb. De acordo com o empresário Mário Dantas, presidente do Lide Bahia, embora constem na programação palestras de especialistas sobre perspectivas econômicas no Brasil e no mundo, "a maior expectativa dos participantes vem das potencialidades de negócios a serem tratadas nos workshops setoriais do evento", como frisou.

Investimentos viáveis

Os projetos de exploração de portos privados, na Baía de Todos-os-Santos, e de poços maduros de petróleo, a partir da privatização pela Petrobras, estão na mira dos empresários nos workshops sobre portos e, também, de naval, óleo e gás. Na área de energia, os investimentos de alto retorno nas áreas de eólica e solar devem dominar as reuniões, fruto do estímulo extra com a redução dos preços das placas fotovoltaicas.

A valorização das pedras baianas no mercado nacional e a possibilidade de o estado passar a concorrer mais fortemente com o polo do Espírito Santo devem direcionar as discussões sobre projetos de investimentos no workshop sobre mineração. Já no agronegócio, a instalação de mais indústrias têxteis no estado, que caminha para ser o maior produtor nacional de algodão, será um dos temas a serem tratados, assim como as potencialidades para produção de café e chocolate gourmet, além da implantação de parques industriais de reflorestamento.

Resultados

Segundo Mário Dantas, nas duas primeiras edições do Fórum de Oportunidades de Investimentos da Bahia foram prospectados importantes projetos já em andamento no estado. Ele cita três exemplos: a atração de empresas fornecedoras de equipamentos para os parques eólicos; amadurecimento de projetos na área de portos industriais; e o fortalecimento da cadeia de termoplásticos, "a partir de uma política mais direcionada por parte da Braskem para este setor", como frisou o presidente do Lide Bahia.

Palestras

Antes das reuniões técnicas setoriais previstas para o evento desta quinta, o doutor em economia João Scandiuzzi - que é estrategista-chefe da BTG Pactual, uma das maiores gestoras de ativos do país - vai abordar as perspectivas de crescimento econômico na Bahia, Brasil e no mundo. O painel de abertura do fórum conta ainda com a participação do coordenador-geral da área de investidor do Citibank, Mauro Morelli.

No segundo painel do dia, o embaixador e consultor de empresas, Jorio Dauster, e a gerente-executiva de investimentos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Maria Luiza Cravo, vão traçar os cenários previstos nas relações internacionais e de comércio exterior do país.

Além do presidente do Lide Bahia, o prefeito ACM Neto e os presidentes da Fieb, Antônio Ricardo Alban, e do Conselho de Economia e Desenvolvimento Industrial da entidade, Antônio Sérgio Alípio, discursam no evento, que conta com o apoio institucional do Grupo A TARDE. A programação será iniciada às 9h, com credenciamento e welcome coffee uma hora antes.

